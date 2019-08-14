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وثّق مقطع فيديو عملية سطو عنيفة داخل بقالة حدثت أمس (الثلاثاء)، وقيل إنها في حي الخزامى بالخرج؛ حيث قام شخصان ملثمان بإصابة عامل البقالة بجروح بليغة في رأسه، بعدما قاومهما.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن اللصين أوقفا سيارتهما أمام البقالة، حاملين معهما سكيناً ومفتاح عجل، ودخلا محل التموينات، وهددا العامل للحصول على مبالغ مالية، غير أنه بادر بمقاومتهما والدخول معهما في عراك، فضربا رأسه وأصاباه بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى؛ لإيقاف النزيف.
كانت هذه تفاصيل خبر سطو مسلح على بقالة في الخرج.. وإصابة بليغة للعامل بعد اشتباكه مع اللصين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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