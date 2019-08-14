شاهد.. شبيه محمد صلاح يلفت الأنظار في مسلخ بالكويت

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لشاب يعمل في أحد المسالخ بدولة الكويت يشبه المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ولفت شبيه صلاح أنظار الكثير من الكويتيين الذين قدموا إلى المسلخ لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث التقطوا له العديد من الصور والمقاطع، حيث عبر عدد من الناشطين عن استغرابهم من الشبه الكبير بين عامل المسلخ ومحمد صلاح.

واكتسب عامل المسلخ وهو مصري ويدعى “محمد إبراهيم” شهرة واسعة خاصة بين محبي كرة القدم..، حيث يستوقفه بعضهم عن العمل لالتقاط صور “سيلفي” معه.

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