هيئة «تطوير مكة» تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440هـ، التي تم تنفيذها وفق أعلى المعايير.

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ على الدعم غير المحدود والمستمر الذي تجده الهيئة في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها المتعلقة بالمشاعر المقدسة، وما يختص بخدمة ضيوف الرحمن وتوجيهاته الدائمة بالتنفيذ وفقًا لأعلى المعايير.

كما رفع الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ على الدعم الذي تجده الهيئة منذ الإعداد للخطة والمشاريع المستهدفة في هذا الموسم، ومتابعته الميدانية للمشاريع والتشغيل التجريبي لها قبل موسم الحج، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز فرق العمل.

كما قدم الرئيس التنفيذي شكره وتقديره لرئيس اللجنة التنفيذية للهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، على التسهيلات التي قدمها لتنفيذ المشاريع والخطط في موسم الحج، وقدم شكره لجميع العاملين والعاملات مع الهيئة من شباب وفتيات الوطن، الذين قدموا عملًا مميزًا واستثنائيًّا.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي أن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات؛ أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية التي وضعت لها، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج والتي أشارت إلى نجاح مميز.

وأسهمت المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام بالمشاعر المقدسة، في تقديم خدمات تكاملية سجلتها تلك المؤشرات، بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة وحلقات النقاش التي عُقدت منذ انتهاء موسم حج العام الماضي، بناءً على ملاحظات وتوصيات لجنة الحج المركزية.

وسخَّرت الهيئة أكثر من 14 ألف موظف بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن.

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وبلغ عدد الحجاج الذين نقلهم قطار المشاعر المقدسة لهذا العام أكثر من مليوني حاج، فيما جندت الهيئة أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار.

وبيَّنت الإحصائية الصادرة عن «تطوير منطقة مكة المكرمة» وشركة «سار»، أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار إلى صعيد عرفات بلغ 340 ألف حاج، ثم بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى 377 ألف حاج، وفِي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألفًا، وفي اليوم الحادي عشر بلغ 457 ألفًا، وفي اليوم الثاني عشر بلغ 389 ألفًا، وفي الثالث عشر بلغ 70 ألف حاج.

ويعود نجاح تشغيل القطار إلى الجهود المبذولة من قبل العاملين؛ حيث بلغت نسبة السعوديين المشاركين في المنظومة من قبل الهيئة نحو 80%، عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية مع زملائهم من عدد من الجهات التي شاركت في النجاح، ومنها وزارة الحج والعمرة التي وضعت خطط التفويج، بالإضافة إلى مشاركة رجال قوات أمن المنشآت في تنظيم الحشود البشرية داخل محطات القطار وحول محيطها طوال أيام موسم الحج.

وانعكس حسن التنظيم والالتزام بمواعيد التفويج على انسيابية حركة الحشود في منشأة الجمرات؛ حيث رمى أكثر من مليوني و400 ألف حاج، الجمرات بكل يسر وسهولة وفق الجداول الزمنية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الهيئة في ظل مشاركة من قبل قوات أمن الطوارئ.

واستفاد حجاج بيت الله الحرام من دورات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة البالغ عددها 484 مجمعًا تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه أشرف على تشغيلها 35 فرقة صيانة على مدار الساعة، وأكثر من 500 مشرف و1200 عامل نظافة. وقام مشروع معالجة مخلفات الذبح النوعي الذي تسع خزاناته أكثر من 10 آلاف طن، بمعالجة 120 طنًّا يوميًّا من مخلفات الذبح، وتحويلها إلى سماد عضوي. ويهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة من الروائح المنبعثة من مخلفات الذبح.

وأسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير 12 ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى، و678 برادة في مشعري عرفات ومزدلفة زودت بمياه مبردة من محطات تبريد خاصة وآليات صنفت بمقاييس عالية.

وتمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام ويبلغ عددها 6 مشاريع جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.