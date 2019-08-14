أمير الرياض بالنيابة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

هنأ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الرياض بالنيابة، إن «شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وجهود ميدانية من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا والمشاركين من رجالات الأمن وقطاعات الدولة كافة وما أثمرته هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان».

وأضاف أن «العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أسهم في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي، إخلاصًا منها لهذا الواجب الديني وابتغاء لوجه الله- تعالى- في خدمة هذا الركن العظيم»، سائلًا الله- العلي القدير- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، وأن يجزي الجميع الأجر والمثوبة على ما يقدمونه من أعمال جليلة، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.