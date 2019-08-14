بالصور.. مدير صحة الطائف يتفقد مخيم ضيوف الرحمن بمنطقة رضوان

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المونس، اليوم الأربعاء، مخيم ضيوف الرحمن بمنطقة رضوان شمال الطائف، في الطريق الرابط بين الرياض والطائف.

واستعرض المونس، خلال الزيارة، جهود الصحة في تقديم خدمات صحية متنوعة لضيوف المخيم من الحجاج العابرين في رحلات الحج البرية.

وأشاد المونس بجهود إدارات البلدية بالمنطقة، والجهات الحكومية الأخرى المشارِكة في ضيافة الحجاج العابرين، مقدمًا شكره للقائمين على المبادرة، على إتاحة الفرصة لفرق الصحة للمساهمة في مثل هذه المبادرات التي تجسد الصورة الحقيقية للوطن وأبنائه في خدمة حجاج بيت الله.

Advertisements

وثمَّن المونس جهود منسوبي مستشفى الموية العام، وفي مقدمتهم مدير المستشفى، عبدالله حديجان العتيبي، ومنسوبو المركز صحي برضوان، على ما بذلوه من خدمات صحية تعبر عن إدراكهم الدور الحيوي المنوط بهم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم «صحة الطائف» عبدالهادي الربيعي، إن الزيارة تهدف إلى تقدير جهود القائمين على مخيم الضيافة في منطقة رضوان، والوقوف على الدور الصحي المقدم ضمن حزمة الخدمات والضيافة المجانية لعابري الطريق من حجاج البر، بالتنسيق مع حافلات النقل البري؛ لتعزيز الصورة المشرفة للجهود الكبيرة التي سخرتها الدولة في خدمة الحجاج منذ اللحظات الأولى حتى مغادرتهم في طريق العودة بعد أداء مناسك الحج.

ويقع المخيم على مسار الطريق السريع، وخصصته البلدية خدمةً للحجاج العابرين، بمشاركة عدة جهات تُعنَى بالخدمات والتسهيلات اللازمة.