وسط زخات المطر.. الداير تزف الشهيد الحريصي إلى مثواه الأخير

زفت محافظة الداير، وسط زخات من المطر، ابنها الشهيد، سالم الحريصي، أحد منسوبي القوات البرية، إلى مثواه الأخير؛ حيث أدى محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، مع جموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء؛ صلاة الميت على البطل الذي استُشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدَّى الصلاة مع محافظ الداير بجامع خادم الحرمين الشريفين في المحافظة، وكيل محافظة الداير، يحيى بن محمد المالكي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد من زملائه ومشايخ القبائل والأعيان.

ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وأمير منطقة جازان ونائبه، إلى والد وذوي الشهيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد محافظ الداير بجهود أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافةً، وبما يسطرونه من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.

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وشدد المحافظ على أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستُدوَّن في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد نجلهم في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.

يُذكر أن الشهيد متزوج وله طفلة تبلغ من عمرها ثلاث سنوات، وله أربعة إخوة.