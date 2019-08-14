بالصور.. تفاصيل 72 ساعة من البحث عن مفقودي وادي لجب

تمكنت فرق الدفاع المدني بمعاونة عدد من المتطوعين بمحافظة الريث التابعة لمنطقة جازان، من إنقاذ 4 أشخاص من بين 6 جرفتهم المياه إلى أماكن متفرقة.

وكشفت مصادر «عاجل»، عن أن ستة متنزهين كانوا قادمين من مدينة الأحساء للتنزه، تعرضوا، السبت الماضي، لسيول جارفة في وادي لجب بمحافظة الريث، مؤكدة إنقاذ أربعة منهم؛ نقلتهم فرق الدفاع المدني لتلقي العلاج، فيما لم ينجُ اثنان.

وأشارت مصادر «عاجل» إلى أن المتطوعين واصلوا عملية البحث عن المفقودين الاثنين، لمدة تصل لأكثر من ٧٢ ساعة، بدأت من بعد تناول إفطار يوم عرفة، مؤكدة أنه بعد منتصف الليل تمكنوا من العثور على أحدهم ميتًا.

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وأوضحت أن المتطوعين عثروا على المفقود الآخر بعد صلاة الظهر في منتصف وادي لجب، مؤكدة أنه جرى إبلاغ فرق الدفاع المدني التي لم تتمكن من الوصول إليه جراء هطول الأمطار.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت برفقة المتطوعين في اليوم الثالث من انتشال المفقود الآخر، متقدمين به إلى أسفل الوادي لسهولة الطريق مع وادي الحياة بتهامة قحطان.

وأكدت نقل جثمان الفقيد إلى مركز الدفاع المدني بمحافظة الريث لإنهاء الإجراءات اللازمة.