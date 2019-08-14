الشبانة: نلتقي في أقدس البقاع لنوصل رسالة التسامح والاعتدال

رفع وزير الإعلام باسمه واسم الجميع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على اهتمامهما الشخصي بالاستعداد الكامل لموسم الحج ومتابعتهما الحثيثة لأوضاع حجاج بيت الله، داعيا إلى حسن استثمار اللقاء السنوي الذي تقيمه وزارة الإعلام في أقدس بقاع العالم مكة المكرمة لتعزيز العلاقات والاتفاق على تنسيق الجهود عبر إيصال رسالة التسامح والاعتدال ونبذ خطابات التشنج والتطرف.

وقال الشبانة، خلال الحفل السنوي الذي أقامته وزارة الإعلام في جدة لتكريم الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام 1440هـ " لقد شرف الله المملكة العربية السعودية واختصها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ووضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن في قمة اهتماماتها وسخرت لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم بيسر وسهولة وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مكملة بذلك الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس".

وأعرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الوفود الإعلامية العربية والإسلامية والعالمية على إسهامهم في إنجاح التغطية الإعلامية لموسم حج هذا العام، ولكل من أسهم في نقل أخبار الحج على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، مهنئاً في الوقت نفسه منسوبي وزارة الإعلام بكل طواقمها الفنية والإدارية، وكافة الهيئات التابعة لها، بهذا النجاح، وشكرهم على ما بذلوه من جهود جليلة، التي هي محل تقدير كبير منه شخصياً ومن كافة الأوساط الإعلامية.

وأعرب المشاركون عن شكرهم لوزارة الإعلام على حسن الضيافة وعلى ما قدموه لهم خلال وجودهم لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف وقضائهم أياماً مباركة في رحاب المشاعر المقدسة في ظل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا كل عام من أجل إنجاح موسم الحج الذي يعبر عن عظمة الدين الإسلامي الحنيف مقدرين ما لمسوه من زملائهم موظفي وزارة الإعلام الذين قدموا نموذجاً حضارياً وحقيقياً للأخلاق والتسامح. عقب ذلك كرم وزير الإعلام الجهات المشاركة والمساهمة من داخل الوزارة وخارجها.