الفيصل: جهود مباركة للقيادة الحكيمة في خدمة الحرمين

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440 بفضل من الله -عز وجل- بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم، واختص بها الله -عز وجل- بلادنا الغالية، حكومة وشعبا، ورسالتها في ذلك السلام والإسلام المتسامح».

قيادة حكيمة

أضاف الفيصل «أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشـهده الحجيج عاماً بعد عام».

وبعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة لولي العهد، جاء فيها «يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440 بفضل من الله -عز وجل- ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- ومتابعة سموكم لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات سيدي خادم الحرمين التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن».

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كما قدم الأمير خالد الفيصل التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح الحج.

خطوة أولى

قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام والذي تَحَقّق بتوفيق الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة. كما رفع أيضا، برقية تهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. وبرقية تهنئة مماثلة للأمير خالد الفيصل.