صحافة العالم: السعودية رائدة الدول في إدارة الحشود

استلهمت صحف ومواقع ومنظمات دولية بارزة، نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ وما رافقه من إدارة حشود متميزة وتسهيلات واكبت رفد الحجيج إلى مختلف المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، لتؤكد أن المملكة العربية السعودية باتت رائدة دول العالم في إدارة الحشود المليونية.

CNN

تقول الشبكة الأميركية إن قطار الحرمين المتميز بالسرعة العالية، ينقل نحو 2 مليون حاج بين المشاعر، وهو الأمر الذي خفف بشكل كبير التكدس وساعد في إدارة هذه الحشود المليونية، مشيرة إلى أن السعودية ترحب كل سنة بملايين الحجاج الذين يأتون من كل حدب وصوب دون التمييز بينهم.

منظمة الصحة العالمية

استعرضت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، جهود وزارة الصحة السعودية في تجنيد قرابة 30 ألف كادر صحي من مختلف التخصصات لخدمة ضويف الرحمن، وهو رقم كبير جدا ويدل على التزام السعودية بالمعايير الصحية في مثل هذه الحشود، لافتة في الآن ذاته إلى أن العدد القادم من جميع أنحاء العالم قد زاد عن العام الماضي.

صحيفة Metro

أبدت الصحيفة البريطانية اندهاشها من إدارة السلطات السعودية لأكثر من 2.5 مليون حاج في وقت وزمان واحد. حيث قالت في تقرير لها إن الصور الفضائية أظهرت لقطات لا تكاد تصدق فوق البيت الحرام، وهو ما يجعلها أكبر التجمعات الدينية حول العالم. واستعرضت الصحيفة لفتة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة أقارب الناجين من الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا، مستعرضة في الآن ذاته تجنيد عشرات آلاف العناصر من جميع القطاعات الحكومية لخدمة الزوار.

DW الألمانية

تقول الشبكة الألمانية إن السعودية تستقبل ملايين الحجاج كل عام من كل أقطاب العالم، ليقوموا بالطواف وتأدية مناسكهم، وهو عدد كبير يعد من ضمن أكبر الحشود في العالم.

*خدمات في الحج أبهرت الصحافة الدولية:

-لفتة خادم الحرمين الإنسانية لاستضافة ذوي ضحايا هجوم نيوزيلاندا

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-التوجه نحو الحج الذكي عبر استخدام التقنية الحديثة

-قطار الحرمين فائق السرعة الذي سهل نقل الحشود المليونية

-أجهزة لتحديد المواقع في 18 ألف حافلة

-خلو الحشود المليونية من أي أوبئة أو أمراض أو تصادم

قالت وكالة فرنسا للأنباء إن الحج في السعودية بات يتحول بشكل تدريجي إلى الخدمات الإلكترونية الذكية بعيدا عن الإجراءات الروتينية التقليدية، مشيرة إلى أن نسخ القرآن الكريم والخطب المترجمة أصبحت منتشرة بشكل كبير عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأشارت الوكالة إلى أن شبكات الجيل الخامس انتشرت بين الحجاج خلال هذا العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر الأخرى، والتي تسمح للزوار بتجربة الحج عن بعد.

وعلى مدار الساعة، يقوم حجاج بالتقاط صور «السيلفي» بهواتفهم النقالة وتصوير الحج خطوة بخطوة لمشاركته مع أقاربهم في بلادهم.

وأبانت الوكالة أنه في السنوات الأخيرة بدأت التكنولوجيا تغزو الحج مع عدد من التطبيقات التي تساعد الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم، لمعرفة أمكان توجههم أو الحصول على رعاية طبية طارئة أو متابعة الخطب بلغاتهم، حيث ترسل وزارة الحج يوميا رسائل نصية قصيرة إلى الحجاج لتقدم لهم نصائح مختلفة. وهذا العام، حصل الحجاج على تأشيرات الدخول إلى السعودية إلكترونيا. كما وضعت السلطات السعودية سوارا إلكترونيا عليه معلومات الحج الشخصية، وما زالت هذه المبادرة قيد الانتشار.

وتم أيضا وضع أجهزة تحديد الموقع في 18 ألف حافلة تم استخدامها هذا العام لنقل الحجاج.