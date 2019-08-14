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الانتهاء من مستشفى الجموم 2020

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فيما طالب أهالي محافظة الجموم بسرعة الانتهاء من المستشفى العام الذي طال انتظاره لسنوات، علمت «دوت الخليج» من مصادر مطلعة أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 75 %، وأن معظم الأعمال المتبقية هي أعمال الاختبار والتشغيل واستكمال ربط الشبكات والأنظمة.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة كلفت فريق عمل ذا كفاءة وخبرة بهدف سرعة إنجاز المشروع، وتذليل جميع العقبات ليصل للمستفيدين بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن مستشفى الجموم من المشاريع ذات الأولوية لدى الوزارة، ومن المتوقع إنهاء المرحلة الإنشائية في الربع الأول من عام 2020.

المستشفى

بدء العمل فيه 27/ 7/ 1433

قيمته الإجمالية 225 مليون ريال

26/ 7/ 1435 التاريخ المحدد للانتهاء منه

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احتياجات ومطالب الأهالي

يوفر عليهم اللجوء إلى مستشفيات مكة المكرمة

تأخر المشروع يدفعهم للمستشفيات الخاصة

ضرورة تشغيل المستشفى وإخراجه من التعثر


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