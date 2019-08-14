الانتهاء من مستشفى الجموم 2020

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة كلفت فريق عمل ذا كفاءة وخبرة بهدف سرعة إنجاز المشروع، وتذليل جميع العقبات ليصل للمستفيدين بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن مستشفى الجموم من المشاريع ذات الأولوية لدى الوزارة، ومن المتوقع إنهاء المرحلة الإنشائية في الربع الأول من عام 2020.
المستشفى
بدء العمل فيه 27/ 7/ 1433
قيمته الإجمالية 225 مليون ريال
26/ 7/ 1435 التاريخ المحدد للانتهاء منه
احتياجات ومطالب الأهالي
يوفر عليهم اللجوء إلى مستشفيات مكة المكرمة
تأخر المشروع يدفعهم للمستشفيات الخاصة
ضرورة تشغيل المستشفى وإخراجه من التعثر
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