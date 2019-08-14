أمير تبوك يواسي المرتعد

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الشيخ سطام بن حمد المرتعد شيخ اليمنه من عنزه في وفاة والده حمد «رحمه الله». وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للمرتعد ولكافة أسرته في وفاة والدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان. وأعرب المرتعد عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.



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