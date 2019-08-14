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ريف العوشزية ينطلق اليوم

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تنطلق مساء اليوم، فعاليات مهرجان ريف العوشزية الذي تشرف عليه لجنة التنمية السياحية بعنيزة ومركز العوشزية – شرق المحافظة –، وتستمر فعالياته حتى التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري، وتتضمن الأنشطة اليومية عروض المسرح وأركان الأسر المنتجة وعربات الفود ترك والأمسيات الشعرية وأركان الرسم المفتوح وساحة الألعاب الشعبية.

وأوضح رئيس مركز العوشزية عبدالعزيز أحمد المطرودي أن المهرجان سجل حضورا لافتا في نسخه السابقة ولن تخرج النسخة الحالية عن القاعدة، مع اكتمال البنية التحتية وتوالي الاجتماعات التحضيرية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية.

من جانبه أبان المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن الجوهر، أن المهرجان أتاح الفرصة لأكثر من 50 أسرة منتجة للمشاركة إلى جانب عربات الفود ترك، كما تمت الاستعانة بعدد كبير من الشباب ليكونوا أعضاء في اللجان التنفيذية المختلفة.


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