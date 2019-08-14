ريف العوشزية ينطلق اليوم

وأوضح رئيس مركز العوشزية عبدالعزيز أحمد المطرودي أن المهرجان سجل حضورا لافتا في نسخه السابقة ولن تخرج النسخة الحالية عن القاعدة، مع اكتمال البنية التحتية وتوالي الاجتماعات التحضيرية التي تواصلت طيلة الأيام الماضية.
من جانبه أبان المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن الجوهر، أن المهرجان أتاح الفرصة لأكثر من 50 أسرة منتجة للمشاركة إلى جانب عربات الفود ترك، كما تمت الاستعانة بعدد كبير من الشباب ليكونوا أعضاء في اللجان التنفيذية المختلفة.
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