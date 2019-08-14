8 إصابات في حادث حافلة بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية في صحة الطائف حادث حافلة ركاب 50 راكبا فجر أمس على طريق الطائف - الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن 6 فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية شمال الطائف، وأعلنت غرفة العمليات حالة الاستنفار داخل المستشفى، فيما نفذت الفرق إلى جانب الجهات المعنية الفرز الميداني للحالات الناتجة عن الحادث، وتم نقل 6 حالات لمستشفى الموية العام في الوقت الذي تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وبين الربيعي أن كافة الحالات الـمصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة، مؤكدا أن الإصابات لا تتجاوز الدرجة المتوسطة.