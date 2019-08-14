المسجد النبوي يحتضن ضيوف الرحمن في موسم الحج الثاني

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لموسم الحج الثاني، من خلال خططها التشغيلية والتنفيذية التي وضعتها قبل حج هذا العام، ليتمكنوا من أداء بقية مناسكهم وعبادتهم في راحة واطمئنان.

زوار ومصلون

تتمثل الخطط في متابعة جميع شؤون المسجد النبوي والخدمات فيه وتقديمها للمستفيدين من زوار ومصلين، بما يناسب احتياجاتهم ليؤدوا عبادتهم بالمسجد النبوي بكل يسر وسهولة، إذ تقدم الوكالة أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16000 سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافا من الساحات الشمالية والغربية والشرقية.

تيسير وتسهيل

يقوم قسم التوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف بالدعوة إلى الله والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة، وتوفير مكتبة متكاملة «مقروءة» تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة والصوتية.

وأولت الوكالة القسم النسائي عناية فائقة من تهيئة الإمكانات كافة للمصليات والزائرات وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية والأمنية، مع مراعاة الخصوصية وعدم مضايقة الرجال لهن في أداء عباداتهن، وتمكين النساء من الوصول والصلاة في الروضة الشريفة في أوقات متفرقة.

إدارة السقيا

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300 طن من مياه زمزم يوميا

15.000 حافظة مياه

40 خزاناً من المياه الباردة

60 موقعاً للمشارب

385 نافورة شرب

360.000 كأس جديد يوميا