زوار ومصلون
تتمثل الخطط في متابعة جميع شؤون المسجد النبوي والخدمات فيه وتقديمها للمستفيدين من زوار ومصلين، بما يناسب احتياجاتهم ليؤدوا عبادتهم بالمسجد النبوي بكل يسر وسهولة، إذ تقدم الوكالة أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16000 سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافا من الساحات الشمالية والغربية والشرقية.
تيسير وتسهيل
يقوم قسم التوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف بالدعوة إلى الله والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيادة الدروس العلمية التي تعنى بالعقيدة، وتوفير مكتبة متكاملة «مقروءة» تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة والصوتية.
وأولت الوكالة القسم النسائي عناية فائقة من تهيئة الإمكانات كافة للمصليات والزائرات وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية والأمنية، مع مراعاة الخصوصية وعدم مضايقة الرجال لهن في أداء عباداتهن، وتمكين النساء من الوصول والصلاة في الروضة الشريفة في أوقات متفرقة.
إدارة السقيا
300 طن من مياه زمزم يوميا
15.000 حافظة مياه
40 خزاناً من المياه الباردة
60 موقعاً للمشارب
385 نافورة شرب
360.000 كأس جديد يوميا
كانت هذه تفاصيل خبر المسجد النبوي يحتضن ضيوف الرحمن
في موسم الحج الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.