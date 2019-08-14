مزن أغسطس تنعش أجواء عسير

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان والليث. كما يتوقع تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الساحلية منها.
أمطار عسير
أبها
امتداد طريق الملك عبدالله المطار متوسطة
مركز مدينة سلطان خفيفة
حي الموظفين والبديع الصناعية متوسطة إلى غزيرة
مركز الشعف خفيفة
حي المنسك خفيفة
حي الخالدية متوسطة
النماص
البلد خفيفة
خميس مشيط
مركز تندحة خفيفة
أحد رفيدةمركز واظ متوسطة
متنزه الحبلة متوسط
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