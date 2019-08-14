مزن أغسطس تنعش أجواء عسير

تواصلت أمس الأمطار المتوسطة والغزيرة على منطقة عسير ومحافظاتها سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما انسابت الشلالات على عقبة ضلع، وشهد وادي ذهب سيولا قوية. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الأمطار التي هطلت مساء على المنطقة لم تشهد أي أضرار في الممتلكات أو المركبات. كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، تنبيها عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا، والأجزاء المجاورة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان والليث. كما يتوقع تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

أمطار عسير

أبها

امتداد طريق الملك عبدالله المطار متوسطة

مركز مدينة سلطان خفيفة

حي الموظفين والبديع الصناعية متوسطة إلى غزيرة

مركز الشعف خفيفة

حي المنسك خفيفة

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حي الخالدية متوسطة

النماص

البلد خفيفة

خميس مشيط

مركز تندحة خفيفة

أحد رفيدة

مركز واظ متوسطة

متنزه الحبلة متوسط