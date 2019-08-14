800 حاج في كل رحلة من قطار الحرمين

وأوضح المدير العام للتشغيل والصيانة بقطار المشاعر المهندس ريان الحربي، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار) سخرت جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة النقل في قطار الحرمين وقطار المشاعر، مضيفا «نجحنا -ولله الحمد- في نقل الحجاج من محطتي المدينة المنورة وجدة إلى محطة مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام».
وقال إن «قطار الحرمين السريع بدأ في رفع طاقته الاستيعابية تزامنا مع مغادرة الحجاج من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسكهم، مبينا أنه تم البدء في تشغيل الرحلات المزدوجة أسبوعيا ليصل عدد الرحلات إلى 64 رحلة، وننقل في كل رحلة نحو 800 حاج في الرحلة الواحدة، مع التزامنا الكامل لضيوف الرحمن بالدقة في المواعيد وتحقيق أعلى مستويات الراحة لهم». وأشار إلى أن خطة التفويج تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تكاملية نعمل من خلالها كمنظومة واحدة هدفها تمكين الحجاج من زيارة المدينة المنورة.
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