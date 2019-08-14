حاج هندي: أودع السعودية بجسدي وقلبي معها

وقال محمد أكبر «لم نجد أي اهتمام وتقدير مثل ما حظينا به في السعودية، فالكل هنا مبتسم، متعاون، لا يكلون من كثرة أسئلتنا بل إنهم يحاولون خدمتنا بكل الوسائل التي يستطيعون بها، حقاً إنها السعودية بلد الخير والعطاء، هذه الدولة القائدة للإسلام والمسلمين وبلد التوحيد والعدالة والوسطية»، مشيرا إلى أنه سيودع المملكة بجسده ولكن قلبه سيظل معلقاً بهذه الرحلة الإيمانية التي وثقها عبر الجوال، قائلا «سأحتفظ بها وأمسح بها دموعي حينما أتذكر تلك الأماكن ولا أستطيع الذهاب إليها».
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