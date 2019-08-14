تدشين فلايح عنيزة بـ15 فعالية

انطلق مساء أمس مهرجان فلايح عنيزة بنسخته الثالثة في منتجع ريف السندية بحزمة من البرامج والفعاليات المتعددة والنوعية في محافظة عنيزة، وتستمر فعالياته 30 يوما، وتشمل العديد من البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية.

ويحتضن مهرجان فلايح عنيزة 3 أكثر من 15 فعالية، ترفيهية ثقافية رياضية، إضافة لفعاليات الفن التشكيلي والطبخ الريفي، والفرق الشعبية، والأسر المنتجة، وألعاب للأطفال، ومسرح الطفل، ويقدم عروضا مختلفة والعديد من المسابقات المصاحبة لهذه الفعاليات والجوائز القيمة.

يذكر أن المهرجان شهد حضورًا كثيفًا من جميع مناطق المملكة كافة في نسخته الأولى والثانية، ويعد من أكبر المهرجانات التي شهدتها منطقة القصيم حيث سجّل حضورًا كبيرًا منذ انطلاقته الأولى.

وبين المشرف العام على المهرجان صالح بن إبراهيم السعيد، أن المهرجان في موقعه الجديد بشكل الريفي وكثافة المزروعات فيه والنخيل جاذب للزوار، بالإضافة للفعاليات المتنوعة والمميزة التي تستهدف الفئات العمرية، مؤكداً أن الموقع مناسب للعائلة ويحتوي على العديد من الخيارات للأسرة، وبين أنهم خصصوا أجزاء كبيرة مجاورة لمسرح الفعاليات مجانا لكافة زوار المهرجان، إضافة لجلسات أخرى لديها إطلالة مميزة وأخرى متنوعة، كما تم تخصيص جزء كبير للألعاب الخاصة بالأطفال والكبار.