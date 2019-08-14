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محافظ الداير يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي

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أدّى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمشايخ والأعيان، صلاة الميت على الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن دوت الخليج بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، لوالد وذوي الشهيد، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد أن دوت الخليج لن ينسى تضحيات الشهداء، فيما عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف.


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