قديروف يهنئ المملكة بنجاح الحج



قدم رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يديم على المملكة عزها واستقراراها، وجميع بلاد المسلمين. وأثنى رئيس جمهورية الشيشان على ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة للحجاج خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، التي أسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة، مؤكداً أن هذه الجهود محل تقدير عموم المسلمين وهي مشكورة. ونوه بما تقدمه قيادة المملكة لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم والتفاني في خدمتهم، والتيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، قائلا«إن هذه الجهود لا ينكرها إلا مجانب للصواب وضال عن طريق الحق». وأكد أن نجاح موسم الحج هو رسالة لكل من يشكك في دور المملكة الريادي في خدمة الحرمين الشريفين، داعيا جميع المسلمين إلى أن يتحدوا خلف المملكة ويصطفوا معها لمواجهة التحديات، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

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