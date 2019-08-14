هيئة تطوير مكة تعلن نجاح خطتها التشغيلية لهذا العام

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440، والتي اعتمدت في وقت سابق ونفذت وفق أعلى المعايير،

ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها، خاصة المتعلقة بالمشاعر المقدسة والتي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقا لأعلى المعايير.

كما رفع الشكر والتقدير لنائب أمير مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على الدعم الذي وجدته الهيئة منذ الإعداد للخطة والمشاريع المستهدفة في هذا الموسم، ومتابعته الميدانية للمشاريع والتشغيل التجريبي لهذه المشاريع قبل موسم الحج، وتشجيع وتحفيز فرق العمل، إضافة لرئيس اللجنة التنفيذية للهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان على التسهيلات التي قدمها لتنفيذ المشاريع والخطط في موسم الحج.

وأكد الرئيس التنفيذي أن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية التي وضعت لها، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج والتي أشارت إلى نجاح مميز، حيث أسهمت المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام بالمشاعر المقدسة في تقديم خدمات تكاملية سجلتها تلك المؤشرات، بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة وحلقات النقاش التي عقدت منذ انتهاء موسم حج العام الماضي بناء على ملاحظات وتوصيات لجنة الحج المركزية.

وسخرت الهيئة أكثر من 14 ألف موظف بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن، وبلغ عدد الحجاج الذين نقلهم قطار المشاعر المقدسة لهذا العام أكثر من مليوني حاج، بينما جندت الهيئة أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار.

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وبينت الإحصائية الصادرة عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة سار، أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار إلى صعيد عرفات بلغ 340 ألف حاج، بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى بلغ عددهم 377 ألف حاج، وفي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألفا، وفي اليوم الحادي عشر بلغ عددهم 457 ألفا، وفي اليوم الثاني عشر بلغ عددهم 389 ألفا، وفي اليوم الثالث عشر بلغ عددهم 70 ألف حاج.

واستفاد حجاج بيت الله الحرام من دورات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمعا تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه أشرف على تشغيلها 35 فرقة صيانة على مدار الساعة وأكثر من 500 مشرف و1200 عامل نظافة.

وقام مشروع معالجة مخلفات الذبح النوعي والتي تسع خزاناته لأكثر من 10 آلاف طن بمعالجة 120 طنا يوميا من مخلفات الذبح وتحويلها إلى سماد عضوي، ويهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة من الروائح غير المناسبة المنبعثة من مخلفات الذبح.

وأسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير 12 ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى و678 برادة في مشعري عرفات ومزدلفة زودت بمياه مبردة تغذى من محطات تبريد خاصة وآليات صنفت بمقاييس عالية، فيما تمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام، ويبلغ عددها 6 مشاريع جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.