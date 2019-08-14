2019-08-14

تحذير من تقلبات جوية على 3 مناطق حتى منتصف الليل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على الرياض وجازان والباحة، حيث حذرت الأرصاد من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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كما حذرت الأرصاد من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة، وذلك حتى منتصف الليل.

وكذلك حذرت من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على جازان، وتستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.