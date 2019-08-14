مكة تودع والمدينة تستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بعد أن ودعتهم مكة المكرمة، بدأت المدينة المنورة في استقبال ضيوف الرحمن الذين منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان، وشرعت مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية في تنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج، وتهيئة جميع الخدمات للعناية بحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.

وواكب وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة استكمال الجهات العاملة في الحج لكل التجهيزات لمتابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية، ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة، بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة، وتشمل مختلف محاور الخدمة بدءا باستقبال ضيوف الرحمن القادمين برا عبر طريق الهجرة السريع، وتهيئة النقاط الأمنية الدائمة والموقتة للحفاظ على الجانب الأمني، وتسهيل وصول الحافلات إلى المنطقة المركزية ومناطق سكن الحجاج في وقت وجيز.