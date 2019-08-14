فرانكفورت يعيد رود في تصفيات أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أمس عودة لاعب خط الوسط سيبستيان رود، ليكون ضمن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء العودة اليوم أمام نادي إف سي فادوز في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. جاء ذلك في رد من ادي هوتر المدير الفني لاينتراخت فرانكفورت على سؤال حول عودة رود «28 عاما» الذي كان قد أصيب في ركبته خلال مباراة فرانكفورت أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي الدوري الأوروبي أوائل مايو الماضي. كان فرانكفورت استعار رود من بوروسيا دورتموند في أعقاب العطلة الشتوية، وذلك قبل أن يضمه إليه في الصيف الحالي بعقد يستمر لمدة خمسة أعوام.

وقال هوتر إنه يرغب في أن يحرز الفوز في مباراة العودة لتكون دافعا قويا للذهاب إلى المباراة الأولى للفريق في الدوري الألماني أمام هوفنهايم يوم الأحد المقبل «فنحن نريد أن نحقق الفوز في خامس مباراة تنافسية لنا من أجل أن نذهب بصدر مفتوح إلى البوندسليجا».