سيرينا وليامز تنسحب من بطولة سينسيناتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انسحبت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز قبل مباراتها الأولى في بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة التي كانت مقررة أمام الكازاخستانية زارينا دياز، بسبب إصابتها في الظهر التي كانت قد أجبرتها أيضا على الانسحاب خلال المباراة النهائية لبطولة كأس روجرز يوم الأحد الماضي بمدينة تورونتو الكندية. واستهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على الأمريكي سام كويري 7 / 5 و6 / 1 أمس، ضمن منافسات الدور الثاني.

وتعد المشاركة هي الأولى لديوكوفيتش منذ فوزه على السويسري روجيه فيدرر في نهائي تاريخي من خمس مجموعات ببطولة ويمبلدون، قبل شهر واحد، ليكون التتويج الخامس لديوكوفيتش في البطولة.

كذلك صعد فيدرر، المتوج بلقب سينسيناتي سبع مرات، إلى الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو 6 / 3 و6 / 4 في مباراة عرقلتها الأمطار.