147 مهاجرا عالقين بسفينة إسبانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تقطعت السبل بـ147 مهاجرا على متن سفينة تديرها منظمة خيرية إسبانية غير حكومية في البحر المتوسط منذ نحو أسبوعين، حيث ترفض إيطاليا ومالطا السماح لسفن المهاجرين بالرسو في موانئهما.
وتم السماح لأسرة لديها طفل بالنزول في إيطاليا أمس الأول، لكن باقي المهاجرين ظلوا على متن السفينة «Open Arms»، وأغلقت إيطاليا ومالطا موانئهما أمام السفن التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، مع الإصرار على ضرورة أن توافق دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أولا على استقبالهم.
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