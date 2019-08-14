، "فيصل بن عبدالرحمن" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج العام الحالي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية (أعمال) للتنمية الأسرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.
وقال الأمير فيصل: "إن ما تحقق من نجاح لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمتابعة ورعاية مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة متمثلة في أجهزة الدولة ومساندة جهات القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها الحكمة والمقدرة على التنظيم السليم لإدارة هذه الأفواج التي قدمت من كل بقاع المعمورة لتأدية الركن الخامس".
وأوضح أن القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة أثبتت للعالم أجمع الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدّمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين، بما يشهده الحجيج عامًا بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وتهيئة جميع المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.
وفي ختام تصريحه، دعا الأمير فيصل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 09:51 PM
رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية (أعمال) للتنمية الأسرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم حج العام الحالي 1440هـ.
وقال الأمير فيصل: "إن ما تحقق من نجاح لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمتابعة ورعاية مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة متمثلة في أجهزة الدولة ومساندة جهات القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها الحكمة والمقدرة على التنظيم السليم لإدارة هذه الأفواج التي قدمت من كل بقاع المعمورة لتأدية الركن الخامس".
وأوضح أن القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة أثبتت للعالم أجمع الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدّمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين، بما يشهده الحجيج عامًا بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وتهيئة جميع المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.
وفي ختام تصريحه، دعا الأمير فيصل المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.
، "فيصل بن عبدالرحمن" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج العام الحالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيصل بن عبدالرحمن" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.