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أعاد رجال الأمن بالمسجد الحرام أكثر من 209 أطفال من مختلف الجنسيات لذويهم خلال موسم الحج، وبلغ عدد الأطفال التائهين في يوم عرفة فقط 100 طفل تائه وتم إعادتهم لذويهم.. تلك الجهود المبذولة خلفها رجال الأمن بالمسجد الحرام.
حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو صامت يلخص جهود رجال الأمن بالمسجد الحرام في إعادة الأطفال التائهين لذويهم والتي تكثر أعداد فقدانهم في أوقات المواسم ونوهت الجهات المعنية بحرص زوار المسجد الحرام والمعتمرين على تسجيل بيانات الأطفال في كروت توضع برفقة الأطفال أثناء اصطحابهم في المسجد الحرام حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول السريع لذويهم.
ويتعامل رجال الأمن بالمسجد الحرام مع الأطفال التائهين في المسجد الحرام عند ملاحظة فقدانهم يتم إيصالهم إلى مكتب الأطفال التائهين الذي يشرف عليه رجال الأمن من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وكذلك يحظى الأطفال بالرعاية والاهتمام من قِبل عددٍ من العناصر النسائية التابعة للقوة حتى إيصالهم لذويهم.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 09:13 PM
من مختلف الجنسيات .. وبلغ عددهم في يوم عرفة فقط 100 طفل
أعاد رجال الأمن بالمسجد الحرام أكثر من 209 أطفال من مختلف الجنسيات لذويهم خلال موسم الحج، وبلغ عدد الأطفال التائهين في يوم عرفة فقط 100 طفل تائه وتم إعادتهم لذويهم.. تلك الجهود المبذولة خلفها رجال الأمن بالمسجد الحرام.
حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو صامت يلخص جهود رجال الأمن بالمسجد الحرام في إعادة الأطفال التائهين لذويهم والتي تكثر أعداد فقدانهم في أوقات المواسم ونوهت الجهات المعنية بحرص زوار المسجد الحرام والمعتمرين على تسجيل بيانات الأطفال في كروت توضع برفقة الأطفال أثناء اصطحابهم في المسجد الحرام حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول السريع لذويهم.
ويتعامل رجال الأمن بالمسجد الحرام مع الأطفال التائهين في المسجد الحرام عند ملاحظة فقدانهم يتم إيصالهم إلى مكتب الأطفال التائهين الذي يشرف عليه رجال الأمن من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وكذلك يحظى الأطفال بالرعاية والاهتمام من قِبل عددٍ من العناصر النسائية التابعة للقوة حتى إيصالهم لذويهم.
، شاهد .. رجال الأمن يعيدون 209 أطفال تائهين بالمسجد الحرام لذويهم في موسم الحج ،
المصدر : الخليج 365
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