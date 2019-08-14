السعودية اليوم / السودان تستنجد بالمنظمات لإغاثة المتأثرين بالسيول والأمطار



الخرطوم 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

استنجدت مفوضية العون الإنساني السودانية اليوم بالمنظمات الأجنبية لتقديم الدعم للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول، التي أدت إلى معاناة كثير من المواطنين السودانيين.

وكشف مفوض العون الإنساني بالسودان محمد السناري مصطفى، عن إجراء اتصالات مكثفة بعدد من المنظمات، وعن التواصل المستمر مع مفوضي الولايات بالسودان.

وأكد المفوض تجهيز مواد إغاثية وإيوائية لمناطق بولاية النيل الأبيض المتأثرة جراء السيول والأمطار, مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ بالمفوضية تقوم بمتابعة لصيقة للمتأثرين من الأمطار التي شهدتها السودان في الأيام الماضية.

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21:28ت م

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