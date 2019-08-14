حج/ أمين منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه : "إن نجاح موسم الحج جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات من لدن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - والتي سخرت كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في البقاع الطاهرة، ليؤدوا مناسكهم بكل بيسر وطمأنينة".

وأشاد معاليه بالجهود المباركة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، والتي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

ودعا معاليه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

21:18ت م

0141



الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أخلص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال معاليه : "إن نجاح موسم الحج جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات من لدن قيادتنا الحكيمة - أيدها الله - والتي سخرت كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في البقاع الطاهرة، ليؤدوا مناسكهم بكل بيسر وطمأنينة".وأشاد معاليه بالجهود المباركة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، وما قام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات، والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، والتي أسهمت -بعون الله- في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.ودعا معاليه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهما ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //21:18ت م0141

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