السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لشركة المياه يقف على كميات المياه والخط الناقل لتشغيل المرحلة “2” لمحطة التنقية بسد وادي بيش



بيش 13 ذي الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ أغسطس ٢٠١٩م واس

وقف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي اليوم ، على سد وادي بيش ‫بمنطقة جازان‬ ومحطة التنقية بحضور محافظ بيش حسن أبو شرحة ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر ضمن زيارة تفقدية.

واطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه خلال الجولة , على منسوب المياه الفعلي بالسد، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس غانم بن حامد الجذعان, عن جهود إدارة التشغيل والصيانة وأجهزة القياس التي أظهرت كميات السيول التي وصلت للسد ، والخطط المعدة للاستفادة من مياه السد في أغراض الشرب بعد تنقيتها وضخها وإيصالها للمواطنين ضمن المياه المحلاة، إضافة للإفادة منها في ري المزارع الواقعة على مجرى وادي بيش وزيادة مناسيب المياه الجوفية.

وتابع المهندس الموكلي ميدانياً مشروع الخط الناقل لتشغيل المرحلة الثانية من رفع الكفاءة التشغيلية لمحطة تنقية سد وادي بيش للوصول إلى إنتاج 150 ألف متر مكعب.

//انتهى//

20:41ت م

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