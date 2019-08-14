تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا بمختلف المناطق

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على مختلف مناطق ومدن المملكة.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي ”الرياض ونجران”، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث، بالإضافة إلى تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الساحلية منها.