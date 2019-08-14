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جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تودع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية
متابعات الخليج 365 - جدة
بتوجيه من مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار العقيد صالح يحيى الزهراني بتوديع الحجاج وتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث كانت الفعالية على مرحلتين.
وكانت المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية منطقة الجوازات، وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.
وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام وترك الانطباع الإيجابي لديهم وتعزيز هذا الأثر.
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