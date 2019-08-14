اخبار السعوديه

جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تودع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تودع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-14

جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تودع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية

متابعات الخليج 365 - جدة

بتوجيه من مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار العقيد صالح يحيى الزهراني بتوديع الحجاج وتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث كانت الفعالية على مرحلتين.

Advertisements

وكانت المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية منطقة الجوازات، وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام وترك الانطباع الإيجابي لديهم وتعزيز هذا الأثر.

  





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تودع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا