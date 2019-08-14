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المسند يُعلق على مقطع انتهاء العالم يوم 30 أغسطس
متابعات الخليج 365 - الرياض
علّق الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، على قيام منجم بتحديد يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، موعدًا لانتهاء العالم.
وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع المرفق؛ لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه”.
وأضاف: “لكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي، ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في 30 أغسطس؟ الجواب: ارقد وآمن”.
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