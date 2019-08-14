المسند يُعلق على مقطع انتهاء العالم يوم 30 أغسطس

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

علّق الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، على قيام منجم بتحديد يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، موعدًا لانتهاء العالم.

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وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع المرفق؛ لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه”.

وأضاف: “لكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي، ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في 30 أغسطس؟ الجواب: ارقد وآمن”.