شاهد.. فتاة التلفريك معلقة في سماء الطائف والشركة: أمر متوقع

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - الطائف

علّق مشروع بساط الريح في الطائف على مقطع فيديو يظهر فتاة معلقة بين السماء والأرض بعدما توقف بها التلفريك بالقول: إن الأمر لا يُشكل أي خطورة ومتوقع حدوثه في بعض الحالات.

وأصدر المشروع بياناً صحفياً حول الفيديو الذي تم تداوله، وأظهر فتاة معلقة في سير مربوط بين جهتين في سماء الطائف بالقوق، إن الحركة داخل المسار المعلق تعتمد على الدفع الذاتي من نقطة مرتفعة إلى نقطة أقل ارتفاعاً على عدة مراحل، ويكون فيها المستخدم موثقاً بأحزمة آمنة ومستلزمات أمان مرتبطة بكيبل المسار المعلق.

وأضافت الشركة المشغلة للمشروع أن سرعة الدفع تتأثر بوزن المستخدم واتجاه الرياح خاصة المرحلة الثالثة التي تُعتبر الأطول مسافة والأقل انحداراً، مبينة أن الرياح قد تتسبب في تخفيف سرعة الدفع أو توقفها أثناء الرحلة.

وأشارت الشركة إلى أن توقف الحركة لا يشكل خطورة على الشخص المستخدم، ولا يعتبر حالة طارئة، حيث إن درجة الأمان عالية جداً والتوقف محتمل.

Advertisements

وأبانت أن مغامرة بساط الريح هي في الأساس مغامرة إثارة والتوقف أحياناً يكون جزءاً من الإثارة، مضيفة أن التعامل مع حالة التوقف يتم بسحب الحركة من قبل المشرف على تشغيل المنصة.

واعتذرت الشركة المشغلة عما أحدثته الحالة من تداعيات نتيجة عدم معرفة آلية التشغيل من قِبل بعض المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، وشددت على حرص إدارة موسم الطائف على سلامة الزوار.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعلّق فتاة على “خطوط معلقة تشبه التلفريك”، ما دفع بعض المارة لتوقيف سياراتهم لمتابعتها.