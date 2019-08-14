- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم صور.. امتلاء صحن المطاف بالمودّعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. امتلاء صحن المطاف بالمودّعين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
امتلأ صحن المطاف في الكعبة المشرفة بضيوف الرحمن الذين يُؤدون طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.
وخلال أيام التشريق رمى الحجاج الجمرات الثلاث بكل يُسر وسهولة بعد التوسعات والتحسينات التي أدخلتها المملكة على جسر الجمرات.
والمعروف أن طواف الوداع هو أحد واجبات الحج السبعة التي تشمل الإحرام من الميقات المعتبر للحاج، الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهاراً، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار مرتباً، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وإذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً فعليه هدي واجب.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. امتلاء صحن المطاف بالمودّعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.