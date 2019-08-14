الان تتابع هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440هـ ، والتي اعتمدت في وقت سابق ونفذت ولله الحمد وفق أعلى المعايير،

وبهذه المناسبة رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها وخاصة المتعلقة بالمشاعر المقدسة والتي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقا لاعلى المعايير،

كما رفع الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على الدعم الذي وجدته الهيئة منذ الاعداد للخطة والمشاريع المستهدفة في هذا الموسم ومتابعة سموه الميدانية للمشاريع والتشغيل التجريبي لهذه المشاريع قبل موسم الحج وتشجيع وتحفيز فرق العمل،

كما قدم الرئيس التنفيذي شكره وتقديره لمعالي رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة المهندس ابراهيم بن محمد السلطان على التسهيلات التي قدمها معاليه لتنفيذ المشاريع والخطط في موسم الحج.

وقدم شكره كذلك لجميع العاملين والعاملات مع الهيئة من شباب وفتيات الوطن الذين قدمو عملا مميزا واستثنائيا،

وأكد الرئيس التنفيذي بأن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات اسهم بعد فضل الله وتوفيقه في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الالية التي وضعت لها وهو ما أكدته مؤشرات الاداء التي تم قياسها اثناء موسم الحج والتي اشارت الى نجاح مميز، حيث أسهمت المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام بالمشاعر المقدسة في تقديم خدمات تكاملية سجلتها تلك المؤشرات، بالاضافة الى الاجتماعات المتواصلة وحلقات النقاش التي عقدت منذ انتهاء موسم حج العام الماضي بناء على ملاحظات وتوصيات لجنة الحج المركزية،

وسخرت الهيئة اكثر من 14 الف موظفا بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والاشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن، وبلغ عدد الحجاج الذين نقلهم قطار المشاعر المقدسة لهذا العام اكثر من مليوني حاج، بينما جندت الهيئة اكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار .

وبينت الإحصائية الصادرة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة سار ان عدد الحجاج الذين نقلهم القطار الى صعيد عرفات بلغ 340 الف حاج بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 الف حاج ، ومن مشعر مزدلفة الى مشعر منى بلغ عددهم 377 الف حاج، وفِي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 الف ، وفِي اليوم الحادي عشر بلغ عددهم 457 الف ، وفِي اليوم الثاني عشر بلغ عددهم 389 الف ، وفِي اليوم الثالث عشر بلغ عددهم 70 الف حاج.

ويعود نجاح تشغيل القطار بفضل الله أولًا ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل العاملين الذين غالبيتهم من الشباب السعودي المؤهل من مهندسين وفنيين وسائقين ومشرفين؛ حيث بلغت نسبة السعوديين المشاركين في منظومة قطار المشاعر من قبل الهيئة نحو 80%، ولله الحمد، وقد عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية مع زملائهم من عدد من الجهات التي شاركت في النجاح، ومنهم وزارة الحج والعمرة التي وضعت خطط التفويج والتزمت في تنفيذها مؤسسات وحملات الحج المستهدف نقلها عبر القطار، بالإضافة إلى مشاركة رجال قوات أمن المنشآت الذين شاركوا في تنظيم الحشود البشرية داخل محطات القطار وحول محيطها طوال أيّام موسم الحج.

وانعكس حسن التنظيم والالتزام بمواعيد التفويج الى انسيابية حركة الحشود في منشاة الجمرات حيث رمى اكثر من مليوني واربعمائة الف حاج الجمرات بكل يسر وسهولة وفق الجداول الزمنية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة في ظل مشاركة من قبل قوات أمن الطوارئ.

واستفاد حجاج بيت الله الحرام من دورات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة والبالغ عددها 484 مجمعا تحوي اكثر من 30 الف دورة مياه اشرف على تشغيلها 35 فرقة صيانة على مدار الساعة وأكثر من 500 مشرف و 1200 عامل نظافة

وقام مشروع معالجة مخلفات الذبح النوعي والتي تسع خزاناته لأكثر من 10 الآلاف طن بمعالجة 120 طنا يوميا من مخلفات الذبح وتحويلها الى سماد عضوي ، ويهدف هذا المشروع الى حماية البيئة من الروائح الغير مناسبه المنبعثة من مخلفات الذبح،.

واسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير 12 الف مشرب ماء في كامل مشعر منى و 678 برادة في مشعري عرفات ومزدلفة زودت بمياه مبردة تغذى من محطات تبريد خاصة واليات صنفت بمقاييس عاليه.

وحيث تمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام ويبلغ عددها 6 مشاريع جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقه.