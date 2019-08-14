الأحوال المدنية : رابط وخطوات حجز موعد للمواطنين والمقيمين عبر ابشر

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية عن كيفية “حجز موعد الأحوال المدنية ” ، ويمكن إجراء ذلك عبر موقع “أبشر” ، الذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة، وإنهاء المعاملات في وقت محدد، وتقدم هذه الخدمات ضمن اهداف المملكة العربية السعودية لتحقيق راحة المواطنين والمقيمين، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على خطوات حجز موعد الاحوال المدنية، ودائما نحرص ان نقدم لكل ما هو جديد من خدمات السعودية عبر موقع نجوم مصرية.

يمكن إتمام إجراء حجز موعد الاحوال المدنية عبر موقع أبشر، وتقدم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمكن اجراء ذلك بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية :

التسجيل في أبشر

لكي تتمكن من الاستفادة التي يقدمها موقع أبشر الإلكتروني لابد من التسجيل أولا وفتح حساب خاص بك بالموقع، ويتم ذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل في أبشر، والضغط على حساب جديد وكتابة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني، واستخدام رقم جوال لتفعيل الحساب والفيديو التالي يوضح كيفية التسجيل فى موقع أبشر.

ويوجد العديد من الخدمات الأخري التي يتم تقديمها عبر موقع أبشر مثل الابلاغ عن وثائق مفقودة، والاستعلام عن التأمين الصحي، والاستعلام عن صلاحية الهوية، وخدمة طلب وثيقة بدل فاقد، والعديد من الخدمات الأخري .