شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الداير يؤدي الصلاة على الشهيد الحريصي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) @almalkym939

أدّى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وجموع المصلين، بعد صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع محافظ الداير في جامع خادم الحرمين الشريفين، وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومشايخ القبائل والأعيان.

ونقل محافظ الداير تعازي القيادة، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه، لوالد وذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وأشار محافظ الداير إلى ما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستُدوَّن في سجلات التاريخ بفخر.

بدورهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.

الجدير بالذكر، أن الشهيد متزوج وله طفلة تبلغ من عمرها ٣ سنوات، وله أربعة أخوة وأربع أخوات، وهو في العقد الثالث من عمره.