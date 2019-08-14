شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام: استشعار المسؤولية أسهم في نجاح موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة )

التقى مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مساء اليوم (الأربعاء)، كافة قيادات قوات أمن الحج المشاركين في حج 1440هـ، يتقدمهم قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني.

ونقل الحربي للجميع تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتهنئته للأمن العام بعيد الأضحى المبارك والنجاحات التي تحققت في موسم حج هذ العام، في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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وقال مدير الأمن العام: «الحمد لله الذي منَّ علينا بشرف خدمة الحجيج وتحقيق تطلعات القيادة بأن يكون الحاج متفرغاً للعبادة والنسك، بتوفير الأمن والسلامة له منذ وصوله إلى أرض هذه البلاد حتى عودته سالماً، وما تحقق في حج هذا العام من تميز يعود أولا لتوفيق الله ثم همم الرجال الذين بذلوا وما زالوا مستشعرين عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على كاهل كل مشارك من الجندي المتدرب حتى أعلى رتبه، محتسبين الأجر من الله».

وأشار الفريق أول الحربي إلى أن النجاح دائما حليف المبدعين، لكن المحافظه على هذا النجاح يتطلب المحافظة على القمة في قادم الأيام وتطوير الإيجابيات التي اسهمت في هذا النجاح، ومعالجة القصور إن وجد، خدمة لهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به».

وشدد الحربي في كلمته، على أن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، بفضل الله ثم عطاء الرجال وحسن تنفيذهم للخطط التي استندت لدراسات مستفيضة.