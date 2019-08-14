شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يُهنِّئ القيادة بنجاح موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية منها والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة التي لايوجد لها مثيل في العالم، وأختص بها الله عز وجل بلادنا الغالية حكومةً وشعباً، ورسالتها في ذلك السلام والإسلام المتسامح».

وأضاف: «أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم أجمع جهودكم المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقـدسة، وتهيئة المتطلبات كافة التي تُسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سـهولة وأمان».

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وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: «أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم الغالي، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».

كما بعث أمير منطقة مكة المكرمة برقية مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جاء فيها: «يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، بفضل من الله عزوجل ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعتكم لتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وما يوليه من اهتمام بالغ بمشروعات الحرمين والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى مزيد من التيسير والرعاية لضيوف الرحمن، وشرف الخدمة بكل أمانة وإخلاص والبذل بكل سخاء ابتغاءً لرضاء الله عز وجل وخدمة للإسلام والمسلمين».

وختم بالقول: «أسأل الله أن يُعيد هذه المناسبة العزيزة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وعليكم بكل خير، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها».

وقدَّم الأمير خالد الفيصل التهنئة لوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، وقال في برقية خطية: «يسعدني أن أبعث لكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، بفضل من الله عزوجل ثم بفضل قيادة ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعتكم لجميع ما بُذل من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام، وما بُذل من كل القطاعات الأمنية المشاركة في الحج بشكل خاص، وما قدمته من قدرات مميزة وتفانٍ في المهام الموكلة إليها بكل مهنية فائقة يشهد بها الجميع للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج وتحقيق أفضل النتائج, والتعامل الإنساني والإسلامي من رجال الأمن مع ضيوف الرحمن».