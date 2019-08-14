السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
وصل إلى المدينة المنورة أمس 2400 حاج وحاجة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج.
وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن في المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم وأتموا الركن الخامس بكل يسر وسهولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية، إذ حظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الأمانة العامة للبرنامج، فرحا بسلامة وصولهم إلى أرض طيبة التي طالما اشتاقوا لها.
وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجا ثقافيا وعلميا للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.
وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج، وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، ومعربين عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم من كرم وخدمات راقية وما شاهدوه من حفاوة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 2400 حاج من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.