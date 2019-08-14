القطار ينقل 1200 حاج إلى المدينة في الموسم الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

وصلت إلى المدينة المنورة أمس أولى رحلات قطار الحرمين السريع المخصصة لضيوف الرحمن خلال الموسم الثاني للحج وعلى متنها 1200 حاج وحاجة من مختلف الجنسيات.

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وواكب وصول ضيوف الرحمن استكمال الجهات العاملة في الحج لكل التجهيزات لمتابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية، ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة، وتشمل مختلف محاور الخدمة استقبال ضيوف الرحمن القادمين برا عبر طريق الهجرة السريع، وتهيئة النقاط الأمنية الدائمة والموقتة للحفاظ على الجانب الأمني، وتسهيل وصول الحافلات إلى المنطقة المركزية ومناطق سكن الحجاج في وقت وجيز.

ويتركز جزء كبير من عمل الجهات المعنية حاليا على تطبيق خطة المغادرة لموسم ما بعد الحج بشكل دقيق عبر المنفذ الجوي (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي) الذي يشهد حركة مغادرة كثيفة للحجاج، وتسيير رحلات على مدار الساعة إلى مختلف دول العالم، تستمر حتى 20 محرم المقبل، فضلا عن الحرص على ضمان دقة مواعيد المغادرة واتخاذ كل التدابير المصاحبة لمغادرة الحجاج مساكنهم عبر الحافلات، ووصولهم إلى المطار قبل وقت كاف لتسهيل إجراءات سفرهم جوا إلى بلدانهم، لضمان نجاح مرحلة التفويج في الموسم الثاني، استمرارا لما تحقق من نجاح خلال الفترة الماضية من موسم الحج.

يذكر أن أكثر من 900 ألف حاج قدموا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، فيما يتواصل خلال الأيام المقبلة قدوم ضيوف الرحمن من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعد أن يسر الله لهم أداء شعائر الحج.