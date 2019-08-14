مدير الجوازات يشرف ميدانيا على مغادرة الحجاج بمطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أمس الأول ميدانيا على مغادرة رحلات ضيوف الرحمن بصالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصالة مبادرة «إياب» المخصصة لإنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من المبادرة، وذلك للإشراف المباشر والاطلاع على سير العمل بصالات الجوازات في المطار ومتابعة تنفيذ خطة مغادرة ضيوف الرحمن والوقوف على الخدمات التي تقدمها الجوازات خلال مغادرة حجاج بيت الله الحرام لبلدانهم والتأكد من دقة الإجراء وسرعة الإنجاز لضمان إنهاء إجراءات سفر الحجاج أمام منصة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن الزيارات الميدانية للوقوف على سير أعمال الجوازات في المنافذ الدولية خلال مرحلة مغادرة الحجاج بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل أمن وأمان.

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وأكد اليحيى دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة» لتسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.

وفي ختام الجولة نقل تهاني وتبريكات ولاة الأمر إلى جميع منسوبي المديرية العامة للجوازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح خطة الحج لهذا العام وما بذلوه في مرحلة القدوم، متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلة مغادرة الحجاج.

وحث كافة منسوبي جوازات المطار على حسن استقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم وبذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنيا لضيوف الرحمن حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

رافق اليحيى في هذه الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤن المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل، والمساعد للشؤون الإدارية اللواء الدكتور خالد الهويش ومدير الإدارة العامة للمتابعة اللواء حميدان المطيري وعدد من قادة القطاع.