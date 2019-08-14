عبدالعزيز بن سعود: نعتز بالجهود المشرفة لرجال الأمن في أعمال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والقوات العسكرية المشاركة في تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح الخطط الأمنية المنفذة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد خلال لقائه مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج بمقر وزارة الداخلية في منى أمس أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

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وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزازه بالجهود المشرفة غير المستغربة التي أداها رجال الأمن وزملاؤهم في القطاعات العسكرية والمدنية المشاركة في أعمال حج هذا العام، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في توفير

وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وما لمسه من التزام حجاج بيت الله الحرم بالتنظيمات والتعليمات، مما أسهم في تيسير وتسهيل أداء نسكهم بأمن وأمان وطمأنينة.

ونوه بما قدم من جهود في سبيل خدمة الحجاج في المدينتين المقدستين، والتي حظيت بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبيهما الأمير سعود بن خالد، والأمير بدر بن سلطان، داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج سعيهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

حضر اللقاء، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد الحربي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.