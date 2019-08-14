وزير الداخلية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.

وقال في برقيته لخادم الحرمين، أتشرف بالرفع للمقام السامي الكريم باسمي والأمراء والمسؤولين أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني وصادق عبارات الولاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

وأضاف «كما يشرفني يا سيدي تهنئتكم بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، إنفاذا لتوجيهاتكم الرشيدة ووفق ما تتطلعون إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئة لكافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.

وقد بلغ عدد الحجاج (2,489,406) حجاج، واتسم موسم حج هذا العام بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم اتباعا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه من رعاية كريمة واهتمام عظيم بالحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.. والله يحفظكم ويرعاكم».

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وقال في برقية لولي العهد»

أرفع للنظر الكريم باسمي والأمراء والمسؤولين أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والعافية.

كما يشرفني تهنئتكم بما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام برعاية كريمة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، ودعم منكم، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان».

وأضاف «كان للتنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، وتميزه.. كما كان لمبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم دور في تسهيل وصول الحجاج، حيث اكتمل وصول عدد (2,489,406) حجاج إلى مشعر عرفات، ومن ثم نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، وفقا للخطط الموضوعة بكل انضباطية ومراقبة لأوضاعهم وتحركاتهم، ولم تسجل أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو حجهم.

كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية، إضافة إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاتكم، وأن يجزل لكم المثوبة إنه سميع مجيب».