اخبار السعوديه

المصريون أكثر المقيمين حجا خلال 5 سنوات

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تصدر المصريون حجاج الداخل من المقيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى جميع مراكز الحصر الستة المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب هيئة الإحصاء.

وحضر الحجاج الأمريكيون في عامين فقط، وكان طريق جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي) هو الأكثر استقبالا لهم.

عام 1435

مصر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 8960

جدة - مكة المكرمة - القديم: 597

الطائف - مكة المكرمة: 5382

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10460

الجنوب - مكة المكرمة: 2402

الشرائع - مكة المكرمة: 39287

باكستان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2793

جدة - مكة المكرمة - القديم: 237

الطائف - مكة المكرمة: 2797

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 4212

الجنوب - مكة المكرمة: 439

الشرائع - مكة المكرمة: 31434

الهند

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2195

جدة - مكة المكرمة - القديم: 229

الطائف - مكة المكرمة: 708

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3124

الجنوب - مكة المكرمة: 264

الشرائع - مكة المكرمة: 4165

السودان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 923

جدة - مكة المكرمة - القديم: 49

الطائف - مكة المكرمة: 699

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 865

الجنوب - مكة المكرمة: 193

الشرائع - مكة المكرمة: 7514

اليمن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1639

جدة - مكة المكرمة - القديم: 89

الطائف - مكة المكرمة: 1117

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1310

الجنوب - مكة المكرمة: 784

الشرائع - مكة المكرمة: 5250

سوريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1460

جدة - مكة المكرمة - القديم: 256

الطائف - مكة المكرمة: 407

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 737

الجنوب - مكة المكرمة: 443

الشرائع - مكة المكرمة: 5365

إندونيسيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 375

جدة - مكة المكرمة - القديم: 8

الطائف - مكة المكرمة: 59

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 855

الجنوب - مكة المكرمة: 127

الشرائع - مكة المكرمة: 2306

بنجلاديش

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 256

جدة - مكة المكرمة - القديم: 53

الطائف - مكة المكرمة: 234

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 862

الجنوب - مكة المكرمة: 138

الشرائع - مكة المكرمة: 1918

الأردن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 738

جدة - مكة المكرمة - القديم: 18

الطائف - مكة المكرمة: 141

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 589

الجنوب - مكة المكرمة: 61

الشرائع - مكة المكرمة: 839

الفلبين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 315

جدة - مكة المكرمة - القديم: 6

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 209

الجنوب - مكة المكرمة: 112

الشرائع - مكة المكرمة: 917

أفغانستان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 131

جدة - مكة المكرمة - القديم: 8

الطائف - مكة المكرمة: 82

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 63

الجنوب - مكة المكرمة: 1

الشرائع - مكة المكرمة: 994

إثيوبيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 172

جدة - مكة المكرمة - القديم: 23

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 30

الجنوب - مكة المكرمة: 40

الشرائع - مكة المكرمة: 477

المغرب

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 224

جدة - مكة المكرمة - القديم: 1

الطائف - مكة المكرمة: 21

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 37

الجنوب - مكة المكرمة: 13

الشرائع - مكة المكرمة: 341

العراق

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 444

جدة - مكة المكرمة - القديم: 8

الطائف - مكة المكرمة: 13

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10

الجنوب - مكة المكرمة: 0

الشرائع - مكة المكرمة: 110

تركيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69

جدة - مكة المكرمة - القديم: 18

الطائف - مكة المكرمة: 32

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 181

الجنوب - مكة المكرمة: 6

الشرائع - مكة المكرمة: 256

الكويت

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218

جدة - مكة المكرمة - القديم: 2

الطائف - مكة المكرمة: 109

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 120

الجنوب - مكة المكرمة: 6

الشرائع - مكة المكرمة: 95

غينيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 6

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1

الجنوب - مكة المكرمة: 0

الشرائع - مكة المكرمة: 402

تونس

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 146

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 15

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 36

الجنوب - مكة المكرمة: 27

الشرائع - مكة المكرمة: 145

فلسطين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 122

جدة - مكة المكرمة - القديم: 4

الطائف - مكة المكرمة: 53

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 27

الجنوب - مكة المكرمة: 28

الشرائع - مكة المكرمة: 121

الجزائر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 92

جدة - مكة المكرمة - القديم: 6

الطائف - مكة المكرمة: 25

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 128

الجنوب - مكة المكرمة: 41

الشرائع - مكة المكرمة: 53

أخرى

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1457

جدة - مكة المكرمة - القديم: 162

الطائف - مكة المكرمة: 166

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1063

الجنوب - مكة المكرمة: 49

الشرائع - مكة المكرمة: 1290

1436

مصر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 11914

جدة - مكة المكرمة - القديم: 904

الطائف - مكة المكرمة: 562

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5495

الجنوب - مكة المكرمة: 1437

الشرائع - مكة المكرمة: 11617

باكستان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3019

جدة - مكة المكرمة - القديم: 57

الطائف - مكة المكرمة: 259

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2215

الجنوب - مكة المكرمة: 268

الشرائع - مكة المكرمة: 3812

اليمن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1535

جدة - مكة المكرمة - القديم: 120

الطائف - مكة المكرمة: 140

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 759

الجنوب - مكة المكرمة: 403

الشرائع - مكة المكرمة: 3904

الهند

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1899

جدة - مكة المكرمة - القديم: 20

الطائف - مكة المكرمة: 113

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2345

الجنوب - مكة المكرمة: 269

الشرائع - مكة المكرمة: 2189

السودان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1162

جدة - مكة المكرمة - القديم: 54

الطائف - مكة المكرمة: 81

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 570

الجنوب - مكة المكرمة: 239

الشرائع - مكة المكرمة: 1698

الأردن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1013

جدة - مكة المكرمة - القديم: 19

الطائف - مكة المكرمة: 60

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 747

الجنوب - مكة المكرمة: 90

الشرائع - مكة المكرمة: 954

بنجلاديش

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 696

جدة - مكة المكرمة - القديم: 65

الطائف - مكة المكرمة: 134

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 612

الجنوب - مكة المكرمة: 265

الشرائع - مكة المكرمة: 1066

سوريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 610

جدة - مكة المكرمة - القديم: 42

الطائف - مكة المكرمة: 59

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 197

الجنوب - مكة المكرمة: 77

الشرائع - مكة المكرمة: 1526

إندونيسيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 535

جدة - مكة المكرمة - القديم: 18

الطائف - مكة المكرمة: 56

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 558

الجنوب - مكة المكرمة: 147

الشرائع - مكة المكرمة: 998

الفلبين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 545

جدة - مكة المكرمة - القديم: 2

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 246

الجنوب - مكة المكرمة: 171

الشرائع - مكة المكرمة: 690

إثيوبيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 376

جدة - مكة المكرمة - القديم: 5

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 85

الجنوب - مكة المكرمة: 34

الشرائع - مكة المكرمة: 353

الكويت

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 233

جدة - مكة المكرمة - القديم: 1

الطائف - مكة المكرمة: 86

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104

الجنوب - مكة المكرمة: 3

الشرائع - مكة المكرمة: 247

فلسطين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 411

جدة - مكة المكرمة - القديم: 13

الطائف - مكة المكرمة: 10

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 61

الجنوب - مكة المكرمة: 7

الشرائع - مكة المكرمة: 133

المغرب

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 174

جدة - مكة المكرمة - القديم: 5

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 164

الجنوب - مكة المكرمة: 27

الشرائع - مكة المكرمة: 202

تونس

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 138

جدة - مكة المكرمة - القديم: 6

الطائف - مكة المكرمة: 10

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 109

الجنوب - مكة المكرمة: 26

الشرائع - مكة المكرمة: 194

لبنان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 403

جدة - مكة المكرمة - القديم: 3

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 24

الجنوب - مكة المكرمة: 10

الشرائع - مكة المكرمة: 33

تركيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 39

جدة - مكة المكرمة - القديم: 12

الطائف - مكة المكرمة: 1

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 58

الجنوب - مكة المكرمة: 6

الشرائع - مكة المكرمة: 202

نيجيريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 121

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 14

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 67

الجنوب - مكة المكرمة: 30

الشرائع - مكة المكرمة: 70

ماليزيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 143

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 48

الجنوب - مكة المكرمة: 0

الشرائع - مكة المكرمة: 78

سريلانكا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 24

جدة - مكة المكرمة - القديم: 19

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 60

الجنوب - مكة المكرمة: 11

الشرائع - مكة المكرمة: 145

جنسيات أخرى

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1184

جدة - مكة المكرمة - القديم: 19

الطائف - مكة المكرمة: 118

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1043

الجنوب - مكة المكرمة: 104

الشرائع - مكة المكرمة: 1158

1437

مصر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 15466

جدة - مكة المكرمة - القديم: 177

الطائف - مكة المكرمة: 473

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5823

الجنوب - مكة المكرمة: 1808

الشرائع - مكة المكرمة: 11249

باكستان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4086

جدة - مكة المكرمة - القديم: 144

الطائف - مكة المكرمة: 273

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3167

الجنوب - مكة المكرمة: 861

الشرائع - مكة المكرمة: 6058

الهند

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2475

جدة - مكة المكرمة - القديم: 46

الطائف - مكة المكرمة: 143

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3118

الجنوب - مكة المكرمة: 316

الشرائع - مكة المكرمة: 2348

اليمن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2561

جدة - مكة المكرمة - القديم: 29

الطائف - مكة المكرمة: 190

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 777

الجنوب - مكة المكرمة: 501

الشرائع - مكة المكرمة: 2749

السودان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1256

جدة - مكة المكرمة - القديم: 13

الطائف - مكة المكرمة: 87

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 837

الجنوب - مكة المكرمة: 289

الشرائع - مكة المكرمة: 1635

بنجلاديش

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 569

جدة - مكة المكرمة - القديم: 8

الطائف - مكة المكرمة: 106

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 977

الجنوب - مكة المكرمة: 276

الشرائع - مكة المكرمة: 1458

الأردن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1468

جدة - مكة المكرمة - القديم: 14

الطائف - مكة المكرمة: 46

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 658

الجنوب - مكة المكرمة: 61

الشرائع - مكة المكرمة: 959

سوريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 785

جدة - مكة المكرمة - القديم: 13

الطائف - مكة المكرمة: 60

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 234

الجنوب - مكة المكرمة: 83

الشرائع - مكة المكرمة: 692

إندونيسيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 445

جدة - مكة المكرمة - القديم: 2

الطائف - مكة المكرمة: 10

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 289

الجنوب - مكة المكرمة: 204

الشرائع - مكة المكرمة: 799

الفلبين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 504

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 3

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 356

الجنوب - مكة المكرمة: 183

الشرائع - مكة المكرمة: 512

أمريكا

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جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 572

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 63

الجنوب - مكة المكرمة: 12

الشرائع - مكة المكرمة: 72

المغرب

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 249

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 2

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 118

الجنوب - مكة المكرمة: 24

الشرائع - مكة المكرمة: 209

إثيوبيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 176

جدة - مكة المكرمة - القديم: 1

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 91

الجنوب - مكة المكرمة: 61

الشرائع - مكة المكرمة: 238

تونس

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 175

جدة - مكة المكرمة - القديم: 2

الطائف - مكة المكرمة: 30

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 106

الجنوب - مكة المكرمة: 45

الشرائع - مكة المكرمة: 184

نيجيريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 143

جدة - مكة المكرمة - القديم: 175

الطائف - مكة المكرمة: 29

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 101

الجنوب - مكة المكرمة: 29

الشرائع - مكة المكرمة: 60

فلسطين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 196

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 28

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 35

الجنوب - مكة المكرمة: 7

الشرائع - مكة المكرمة: 154

ماليزيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 200

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 67

الجنوب - مكة المكرمة: 8

الشرائع - مكة المكرمة: 108

الكويت

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 155

جدة - مكة المكرمة - القديم: 4

الطائف - مكة المكرمة: 48

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 97

الجنوب - مكة المكرمة: 0

الشرائع - مكة المكرمة: 78

الإمارات

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 163

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 28

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 65

الجنوب - مكة المكرمة: 2

الشرائع - مكة المكرمة: 60

تركيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 71

جدة - مكة المكرمة - القديم: 26

الطائف - مكة المكرمة: 13

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 23

الجنوب - مكة المكرمة: 35

الشرائع - مكة المكرمة: 127

جنسيات أخرى

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1238

جدة - مكة المكرمة - القديم: 117

الطائف - مكة المكرمة: 1090

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 87

الجنوب - مكة المكرمة: 17

الشرائع - مكة المكرمة: 1330

1438

مصر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 16431

جدة - مكة المكرمة - القديم: 336

الطائف - مكة المكرمة: 483

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5784

الجنوب - مكة المكرمة: 1895

الشرائع - مكة المكرمة: 11593

باكستان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4625

جدة - مكة المكرمة - القديم: 162

الطائف - مكة المكرمة: 309

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2592

الجنوب - مكة المكرمة: 717

الشرائع - مكة المكرمة: 5238

الهند

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2824

جدة - مكة المكرمة - القديم: 73

الطائف - مكة المكرمة: 107

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3417

الجنوب - مكة المكرمة: 360

الشرائع - مكة المكرمة: 3800

اليمن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3781

جدة - مكة المكرمة - القديم: 37

الطائف - مكة المكرمة: 211

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 993

الجنوب - مكة المكرمة: 717

الشرائع - مكة المكرمة: 3114

الأردن

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2089

جدة - مكة المكرمة - القديم: 12

الطائف - مكة المكرمة: 71

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 951

الجنوب - مكة المكرمة: 119

الشرائع - مكة المكرمة: 1609

السودان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1799

جدة - مكة المكرمة - القديم: 11

الطائف - مكة المكرمة: 88

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 779

الجنوب - مكة المكرمة: 256

الشرائع - مكة المكرمة: 1650

بنجلاديش

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 723

جدة - مكة المكرمة - القديم: 135

الطائف - مكة المكرمة: 98

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 750

الجنوب - مكة المكرمة: 325

الشرائع - مكة المكرمة: 1719

سوريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1248

جدة - مكة المكرمة - القديم: 5

الطائف - مكة المكرمة: 61

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 331

الجنوب - مكة المكرمة: 58

الشرائع - مكة المكرمة: 945

إندونيسيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1005

جدة - مكة المكرمة - القديم: 13

الطائف - مكة المكرمة: 25

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 204

الجنوب - مكة المكرمة: 93

الشرائع - مكة المكرمة: 984

الفلبين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 228

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 176

الجنوب - مكة المكرمة: 69

الشرائع - مكة المكرمة: 956

الإمارات

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218

جدة - مكة المكرمة - القديم: 2

الطائف - مكة المكرمة: 32

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 39

الجنوب - مكة المكرمة: 3

الشرائع - مكة المكرمة: 790

الكويت

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 564

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 72

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 42

الجنوب - مكة المكرمة: 6

الشرائع - مكة المكرمة: 139

المغرب

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 207

جدة - مكة المكرمة - القديم: 1

الطائف - مكة المكرمة: 4

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 129

الجنوب - مكة المكرمة: 16

الشرائع - مكة المكرمة: 211

تونس

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 193

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 27

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 119

الجنوب - مكة المكرمة: 51

الشرائع - مكة المكرمة: 169

أمريكا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 357

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 3

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54

الجنوب - مكة المكرمة: 9

الشرائع - مكة المكرمة: 47

فلسطين

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 220

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 12

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 83

الجنوب - مكة المكرمة: 8

الشرائع - مكة المكرمة: 136

نيجيريا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 192

جدة - مكة المكرمة - القديم: 57

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 87

الجنوب - مكة المكرمة: 4

الشرائع - مكة المكرمة: 98

ماليزيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 253

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 0

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104

الجنوب - مكة المكرمة: 2

الشرائع - مكة المكرمة: 56

إثيوبيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69

جدة - مكة المكرمة - القديم: 5

الطائف - مكة المكرمة: 6

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 59

الجنوب - مكة المكرمة: 53

الشرائع - مكة المكرمة: 180

لبنان

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 197

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 3

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26

الجنوب - مكة المكرمة: 88

الشرائع - مكة المكرمة: 32

جنسيات أخرى

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الطائف - مكة المكرمة: 109

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الجنوب - مكة المكرمة: 110

الشرائع - مكة المكرمة: 1596

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 1199

الطائف - مكة المكرمة: 444

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الجنوب - مكة المكرمة: 2534

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الطائف - مكة المكرمة: 277

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الجنوب - مكة المكرمة: 458

الشرائع - مكة المكرمة: 4793

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 85

الطائف - مكة المكرمة: 120

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3686

الجنوب - مكة المكرمة: 266

الشرائع - مكة المكرمة: 4233

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 135

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الجنوب - مكة المكرمة: 814

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 78

الطائف - مكة المكرمة: 90

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 632

الجنوب - مكة المكرمة: 285

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 25

الطائف - مكة المكرمة: 47

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 713

الجنوب - مكة المكرمة: 65

الشرائع - مكة المكرمة: 1124

بنجلاديش

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 821

جدة - مكة المكرمة - القديم: 88

الطائف - مكة المكرمة: 50

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 682

الجنوب - مكة المكرمة: 237

الشرائع - مكة المكرمة: 2509

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 26

الطائف - مكة المكرمة: 41

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 322

الجنوب - مكة المكرمة: 33

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 61

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الجنوب - مكة المكرمة: 22

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الطائف - مكة المكرمة: 78

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الجنوب - مكة المكرمة: 4

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الطائف - مكة المكرمة: 7

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 61

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الطائف - مكة المكرمة: 10

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 74

الجنوب - مكة المكرمة: 10234

الشرائع - مكة المكرمة: 0

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جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 296

جدة - مكة المكرمة - القديم: 9

الطائف - مكة المكرمة: 1

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 82

الجنوب - مكة المكرمة: 64

الشرائع - مكة المكرمة: 197

المغرب

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 282

جدة - مكة المكرمة - القديم: 3

الطائف - مكة المكرمة: 6

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 86

الجنوب - مكة المكرمة: 19

الشرائع - مكة المكرمة: 227

نيجيريا

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 83

الطائف - مكة المكرمة: 15

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 81

الجنوب - مكة المكرمة: 19

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المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54

الجنوب - مكة المكرمة: 4

الشرائع - مكة المكرمة: 64

إثيوبيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 85

جدة - مكة المكرمة - القديم: 6

الطائف - مكة المكرمة: 8

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26

الجنوب - مكة المكرمة: 42

الشرائع - مكة المكرمة: 186

الجزائر

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 136

جدة - مكة المكرمة - القديم: 16

الطائف - مكة المكرمة: 5

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 68

الجنوب - مكة المكرمة: 10

الشرائع - مكة المكرمة: 76

تركيا

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 142

جدة - مكة المكرمة - القديم: 0

الطائف - مكة المكرمة: 14

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 55

الجنوب - مكة المكرمة: 37

الشرائع - مكة المكرمة: 60

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جدة - مكة المكرمة - القديم: 120

الطائف - مكة المكرمة: 103

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الجنوب - مكة المكرمة: 107

الشرائع - مكة المكرمة: 1285


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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