المصريون أكثر المقيمين حجا خلال 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تصدر المصريون حجاج الداخل من المقيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى جميع مراكز الحصر الستة المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب هيئة الإحصاء. وحضر الحجاج الأمريكيون في عامين فقط، وكان طريق جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي) هو الأكثر استقبالا لهم. عام 1435 مصر جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 8960 جدة - مكة المكرمة - القديم: 597 الطائف - مكة المكرمة: 5382 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10460 الجنوب - مكة المكرمة: 2402 الشرائع - مكة المكرمة: 39287 باكستان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2793 جدة - مكة المكرمة - القديم: 237 الطائف - مكة المكرمة: 2797 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 4212 الجنوب - مكة المكرمة: 439 الشرائع - مكة المكرمة: 31434 الهند جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2195 جدة - مكة المكرمة - القديم: 229 الطائف - مكة المكرمة: 708 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3124 الجنوب - مكة المكرمة: 264 الشرائع - مكة المكرمة: 4165 السودان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 923 جدة - مكة المكرمة - القديم: 49 الطائف - مكة المكرمة: 699 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 865 الجنوب - مكة المكرمة: 193 الشرائع - مكة المكرمة: 7514 اليمن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1639 جدة - مكة المكرمة - القديم: 89 الطائف - مكة المكرمة: 1117 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1310 الجنوب - مكة المكرمة: 784 الشرائع - مكة المكرمة: 5250 سوريا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1460 جدة - مكة المكرمة - القديم: 256 الطائف - مكة المكرمة: 407 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 737 الجنوب - مكة المكرمة: 443 الشرائع - مكة المكرمة: 5365 إندونيسيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 375 جدة - مكة المكرمة - القديم: 8 الطائف - مكة المكرمة: 59 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 855 الجنوب - مكة المكرمة: 127 الشرائع - مكة المكرمة: 2306 بنجلاديش جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 256 جدة - مكة المكرمة - القديم: 53 الطائف - مكة المكرمة: 234 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 862 الجنوب - مكة المكرمة: 138 الشرائع - مكة المكرمة: 1918 الأردن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 738 جدة - مكة المكرمة - القديم: 18 الطائف - مكة المكرمة: 141 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 589 الجنوب - مكة المكرمة: 61 الشرائع - مكة المكرمة: 839 الفلبين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 315 جدة - مكة المكرمة - القديم: 6 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 209 الجنوب - مكة المكرمة: 112 الشرائع - مكة المكرمة: 917 أفغانستان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 131 جدة - مكة المكرمة - القديم: 8 الطائف - مكة المكرمة: 82 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 63 الجنوب - مكة المكرمة: 1 الشرائع - مكة المكرمة: 994 إثيوبيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 172 جدة - مكة المكرمة - القديم: 23 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 30 الجنوب - مكة المكرمة: 40 الشرائع - مكة المكرمة: 477 المغرب جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 224 جدة - مكة المكرمة - القديم: 1 الطائف - مكة المكرمة: 21 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 37 الجنوب - مكة المكرمة: 13 الشرائع - مكة المكرمة: 341 العراق جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 444 جدة - مكة المكرمة - القديم: 8 الطائف - مكة المكرمة: 13 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10 الجنوب - مكة المكرمة: 0 الشرائع - مكة المكرمة: 110 تركيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69 جدة - مكة المكرمة - القديم: 18 الطائف - مكة المكرمة: 32 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 181 الجنوب - مكة المكرمة: 6 الشرائع - مكة المكرمة: 256 الكويت جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218 جدة - مكة المكرمة - القديم: 2 الطائف - مكة المكرمة: 109 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 120 الجنوب - مكة المكرمة: 6 الشرائع - مكة المكرمة: 95 غينيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 6 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1 الجنوب - مكة المكرمة: 0 الشرائع - مكة المكرمة: 402 تونس جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 146 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 15 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 36 الجنوب - مكة المكرمة: 27 الشرائع - مكة المكرمة: 145 فلسطين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 122 جدة - مكة المكرمة - القديم: 4 الطائف - مكة المكرمة: 53 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 27 الجنوب - مكة المكرمة: 28 الشرائع - مكة المكرمة: 121 الجزائر جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 92 جدة - مكة المكرمة - القديم: 6 الطائف - مكة المكرمة: 25 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 128 الجنوب - مكة المكرمة: 41 الشرائع - مكة المكرمة: 53 أخرى جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1457 جدة - مكة المكرمة - القديم: 162 الطائف - مكة المكرمة: 166 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1063 الجنوب - مكة المكرمة: 49 الشرائع - مكة المكرمة: 1290 1436 مصر جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 11914 جدة - مكة المكرمة - القديم: 904 الطائف - مكة المكرمة: 562 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5495 الجنوب - مكة المكرمة: 1437 الشرائع - مكة المكرمة: 11617 باكستان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3019 جدة - مكة المكرمة - القديم: 57 الطائف - مكة المكرمة: 259 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2215 الجنوب - مكة المكرمة: 268 الشرائع - مكة المكرمة: 3812 اليمن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1535 جدة - مكة المكرمة - القديم: 120 الطائف - مكة المكرمة: 140 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 759 الجنوب - مكة المكرمة: 403 الشرائع - مكة المكرمة: 3904 الهند جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1899 جدة - مكة المكرمة - القديم: 20 الطائف - مكة المكرمة: 113 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2345 الجنوب - مكة المكرمة: 269 الشرائع - مكة المكرمة: 2189 السودان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1162 جدة - مكة المكرمة - القديم: 54 الطائف - مكة المكرمة: 81 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 570 الجنوب - مكة المكرمة: 239 الشرائع - مكة المكرمة: 1698 الأردن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1013 جدة - مكة المكرمة - القديم: 19 الطائف - مكة المكرمة: 60 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 747 الجنوب - مكة المكرمة: 90 الشرائع - مكة المكرمة: 954 بنجلاديش جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 696 جدة - مكة المكرمة - القديم: 65 الطائف - مكة المكرمة: 134 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 612 الجنوب - مكة المكرمة: 265 الشرائع - مكة المكرمة: 1066 سوريا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 610 جدة - مكة المكرمة - القديم: 42 الطائف - مكة المكرمة: 59 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 197 الجنوب - مكة المكرمة: 77 الشرائع - مكة المكرمة: 1526 إندونيسيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 535 جدة - مكة المكرمة - القديم: 18 الطائف - مكة المكرمة: 56 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 558 الجنوب - مكة المكرمة: 147 الشرائع - مكة المكرمة: 998 الفلبين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 545 جدة - مكة المكرمة - القديم: 2 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 246 الجنوب - مكة المكرمة: 171 الشرائع - مكة المكرمة: 690 إثيوبيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 376 جدة - مكة المكرمة - القديم: 5 الطائف - مكة المكرمة: 4 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 85 الجنوب - مكة المكرمة: 34 الشرائع - مكة المكرمة: 353 الكويت جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 233 جدة - مكة المكرمة - القديم: 1 الطائف - مكة المكرمة: 86 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104 الجنوب - 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مكة المكرمة (النوارية): 176 الجنوب - مكة المكرمة: 69 الشرائع - مكة المكرمة: 956 الإمارات جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218 جدة - مكة المكرمة - القديم: 2 الطائف - مكة المكرمة: 32 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 39 الجنوب - مكة المكرمة: 3 الشرائع - مكة المكرمة: 790 الكويت جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 564 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 72 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 42 الجنوب - مكة المكرمة: 6 الشرائع - مكة المكرمة: 139 المغرب جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 207 جدة - مكة المكرمة - القديم: 1 الطائف - مكة المكرمة: 4 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 129 الجنوب - مكة المكرمة: 16 الشرائع - مكة المكرمة: 211 تونس جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 193 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 27 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 119 الجنوب - مكة المكرمة: 51 الشرائع - مكة المكرمة: 169 أمريكا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 357 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 3 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54 الجنوب - مكة المكرمة: 9 الشرائع - مكة المكرمة: 47 فلسطين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 220 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 12 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 83 الجنوب - مكة المكرمة: 8 الشرائع - مكة المكرمة: 136 نيجيريا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 192 جدة - مكة المكرمة - القديم: 57 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 87 الجنوب - مكة المكرمة: 4 الشرائع - مكة المكرمة: 98 ماليزيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 253 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104 الجنوب - مكة المكرمة: 2 الشرائع - مكة المكرمة: 56 إثيوبيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69 جدة - مكة المكرمة - القديم: 5 الطائف - مكة المكرمة: 6 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 59 الجنوب - مكة المكرمة: 53 الشرائع - مكة المكرمة: 180 لبنان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 197 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 3 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26 الجنوب - مكة المكرمة: 88 الشرائع - مكة المكرمة: 32 جنسيات أخرى جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1296 جدة - مكة المكرمة - القديم: 15 الطائف - مكة المكرمة: 109 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1161 الجنوب - مكة المكرمة: 110 الشرائع - مكة المكرمة: 1596 1439 مصر جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 18446 جدة - مكة المكرمة - القديم: 1199 الطائف - مكة المكرمة: 444 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 6408 الجنوب - مكة المكرمة: 2534 الشرائع - مكة المكرمة: 15283 باكستان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4531 جدة - مكة المكرمة - القديم: 87 الطائف - مكة المكرمة: 277 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2692 الجنوب - مكة المكرمة: 458 الشرائع - مكة المكرمة: 4793 الهند جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3929 جدة - مكة المكرمة - القديم: 85 الطائف - مكة المكرمة: 120 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3686 الجنوب - مكة المكرمة: 266 الشرائع - مكة المكرمة: 4233 اليمن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4685 جدة - مكة المكرمة - القديم: 135 الطائف - مكة المكرمة: 228 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1308 الجنوب - مكة المكرمة: 814 الشرائع - مكة المكرمة: 3653 السودان جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1764 جدة - مكة المكرمة - القديم: 78 الطائف - مكة المكرمة: 90 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 632 الجنوب - مكة المكرمة: 285 الشرائع - مكة المكرمة: 1720 الأردن جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2474 جدة - مكة المكرمة - القديم: 25 الطائف - مكة المكرمة: 47 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 713 الجنوب - مكة المكرمة: 65 الشرائع - مكة المكرمة: 1124 بنجلاديش جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 821 جدة - مكة المكرمة - القديم: 88 الطائف - مكة المكرمة: 50 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 682 الجنوب - مكة المكرمة: 237 الشرائع - مكة المكرمة: 2509 سوريا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1496 جدة - مكة المكرمة - القديم: 26 الطائف - مكة المكرمة: 41 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 322 الجنوب - مكة المكرمة: 33 الشرائع - مكة المكرمة: 947 إندونيسيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 821 جدة - مكة المكرمة - القديم: 61 الطائف - مكة المكرمة: 62 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 287 الجنوب - مكة المكرمة: 22 الشرائع - مكة المكرمة: 692 الكويت جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 478 جدة - مكة المكرمة - القديم: 3 الطائف - مكة المكرمة: 78 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 217 الجنوب - مكة المكرمة: 4 الشرائع - مكة المكرمة: 191 الفلبين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 210 جدة - مكة المكرمة - القديم: 1 الطائف - مكة المكرمة: 7 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 61 الجنوب - مكة المكرمة: 43 الشرائع - مكة المكرمة: 567 فلسطين جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 339 جدة - مكة المكرمة - القديم: 19 الطائف - مكة المكرمة: 10 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 74 الجنوب - مكة المكرمة: 10234 الشرائع - مكة المكرمة: 0 تونس جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 296 جدة - مكة المكرمة - القديم: 9 الطائف - مكة المكرمة: 1 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 82 الجنوب - مكة المكرمة: 64 الشرائع - مكة المكرمة: 197 المغرب جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 282 جدة - مكة المكرمة - القديم: 3 الطائف - مكة المكرمة: 6 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 86 الجنوب - مكة المكرمة: 19 الشرائع - مكة المكرمة: 227 نيجيريا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 234 جدة - مكة المكرمة - القديم: 83 الطائف - مكة المكرمة: 15 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 81 الجنوب - مكة المكرمة: 19 الشرائع - مكة المكرمة: 95 ماليزيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 393 جدة - مكة المكرمة - القديم: 2 الطائف - مكة المكرمة: 0 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 31 الجنوب - مكة المكرمة: 0 الشرائع - مكة المكرمة: 38 الإمارات جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 257 جدة - مكة المكرمة - القديم: 16 الطائف - مكة المكرمة: 39 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54 الجنوب - مكة المكرمة: 4 الشرائع - مكة المكرمة: 64 إثيوبيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 85 جدة - مكة المكرمة - القديم: 6 الطائف - مكة المكرمة: 8 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26 الجنوب - مكة المكرمة: 42 الشرائع - مكة المكرمة: 186 الجزائر جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 136 جدة - مكة المكرمة - القديم: 16 الطائف - مكة المكرمة: 5 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 68 الجنوب - مكة المكرمة: 10 الشرائع - مكة المكرمة: 76 تركيا جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 142 جدة - مكة المكرمة - القديم: 0 الطائف - مكة المكرمة: 14 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 55 الجنوب - مكة المكرمة: 37 الشرائع - مكة المكرمة: 60 جنسيات أخرى جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1910 جدة - مكة المكرمة - القديم: 120 الطائف - مكة المكرمة: 103 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 705 الجنوب - مكة المكرمة: 107 الشرائع - مكة المكرمة: 1285



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