المصريون أكثر المقيمين حجا خلال 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدر المصريون حجاج الداخل من المقيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى جميع مراكز الحصر الستة المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب هيئة الإحصاء.
وحضر الحجاج الأمريكيون في عامين فقط، وكان طريق جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي) هو الأكثر استقبالا لهم.
عام 1435
مصر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 8960
جدة - مكة المكرمة - القديم: 597
الطائف - مكة المكرمة: 5382
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10460
الجنوب - مكة المكرمة: 2402
الشرائع - مكة المكرمة: 39287
باكستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2793
جدة - مكة المكرمة - القديم: 237
الطائف - مكة المكرمة: 2797
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 4212
الجنوب - مكة المكرمة: 439
الشرائع - مكة المكرمة: 31434
الهند
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2195
جدة - مكة المكرمة - القديم: 229
الطائف - مكة المكرمة: 708
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3124
الجنوب - مكة المكرمة: 264
الشرائع - مكة المكرمة: 4165
السودان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 923
جدة - مكة المكرمة - القديم: 49
الطائف - مكة المكرمة: 699
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 865
الجنوب - مكة المكرمة: 193
الشرائع - مكة المكرمة: 7514
اليمن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1639
جدة - مكة المكرمة - القديم: 89
الطائف - مكة المكرمة: 1117
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1310
الجنوب - مكة المكرمة: 784
الشرائع - مكة المكرمة: 5250
سوريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1460
جدة - مكة المكرمة - القديم: 256
الطائف - مكة المكرمة: 407
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 737
الجنوب - مكة المكرمة: 443
الشرائع - مكة المكرمة: 5365
إندونيسيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 375
جدة - مكة المكرمة - القديم: 8
الطائف - مكة المكرمة: 59
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 855
الجنوب - مكة المكرمة: 127
الشرائع - مكة المكرمة: 2306
بنجلاديش
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 256
جدة - مكة المكرمة - القديم: 53
الطائف - مكة المكرمة: 234
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 862
الجنوب - مكة المكرمة: 138
الشرائع - مكة المكرمة: 1918
الأردن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 738
جدة - مكة المكرمة - القديم: 18
الطائف - مكة المكرمة: 141
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 589
الجنوب - مكة المكرمة: 61
الشرائع - مكة المكرمة: 839
الفلبين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 315
جدة - مكة المكرمة - القديم: 6
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 209
الجنوب - مكة المكرمة: 112
الشرائع - مكة المكرمة: 917
أفغانستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 131
جدة - مكة المكرمة - القديم: 8
الطائف - مكة المكرمة: 82
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 63
الجنوب - مكة المكرمة: 1
الشرائع - مكة المكرمة: 994
إثيوبيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 172
جدة - مكة المكرمة - القديم: 23
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 30
الجنوب - مكة المكرمة: 40
الشرائع - مكة المكرمة: 477
المغرب
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 224
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1
الطائف - مكة المكرمة: 21
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 37
الجنوب - مكة المكرمة: 13
الشرائع - مكة المكرمة: 341
العراق
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 444
جدة - مكة المكرمة - القديم: 8
الطائف - مكة المكرمة: 13
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 10
الجنوب - مكة المكرمة: 0
الشرائع - مكة المكرمة: 110
تركيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69
جدة - مكة المكرمة - القديم: 18
الطائف - مكة المكرمة: 32
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 181
الجنوب - مكة المكرمة: 6
الشرائع - مكة المكرمة: 256
الكويت
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 109
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 120
الجنوب - مكة المكرمة: 6
الشرائع - مكة المكرمة: 95
غينيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 6
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1
الجنوب - مكة المكرمة: 0
الشرائع - مكة المكرمة: 402
تونس
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 146
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 15
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 36
الجنوب - مكة المكرمة: 27
الشرائع - مكة المكرمة: 145
فلسطين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 122
جدة - مكة المكرمة - القديم: 4
الطائف - مكة المكرمة: 53
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 27
الجنوب - مكة المكرمة: 28
الشرائع - مكة المكرمة: 121
الجزائر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 92
جدة - مكة المكرمة - القديم: 6
الطائف - مكة المكرمة: 25
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 128
الجنوب - مكة المكرمة: 41
الشرائع - مكة المكرمة: 53
أخرى
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1457
جدة - مكة المكرمة - القديم: 162
الطائف - مكة المكرمة: 166
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1063
الجنوب - مكة المكرمة: 49
الشرائع - مكة المكرمة: 1290
1436
مصر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 11914
جدة - مكة المكرمة - القديم: 904
الطائف - مكة المكرمة: 562
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5495
الجنوب - مكة المكرمة: 1437
الشرائع - مكة المكرمة: 11617
باكستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3019
جدة - مكة المكرمة - القديم: 57
الطائف - مكة المكرمة: 259
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2215
الجنوب - مكة المكرمة: 268
الشرائع - مكة المكرمة: 3812
اليمن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1535
جدة - مكة المكرمة - القديم: 120
الطائف - مكة المكرمة: 140
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 759
الجنوب - مكة المكرمة: 403
الشرائع - مكة المكرمة: 3904
الهند
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1899
جدة - مكة المكرمة - القديم: 20
الطائف - مكة المكرمة: 113
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2345
الجنوب - مكة المكرمة: 269
الشرائع - مكة المكرمة: 2189
السودان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1162
جدة - مكة المكرمة - القديم: 54
الطائف - مكة المكرمة: 81
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 570
الجنوب - مكة المكرمة: 239
الشرائع - مكة المكرمة: 1698
الأردن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1013
جدة - مكة المكرمة - القديم: 19
الطائف - مكة المكرمة: 60
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 747
الجنوب - مكة المكرمة: 90
الشرائع - مكة المكرمة: 954
بنجلاديش
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 696
جدة - مكة المكرمة - القديم: 65
الطائف - مكة المكرمة: 134
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 612
الجنوب - مكة المكرمة: 265
الشرائع - مكة المكرمة: 1066
سوريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 610
جدة - مكة المكرمة - القديم: 42
الطائف - مكة المكرمة: 59
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 197
الجنوب - مكة المكرمة: 77
الشرائع - مكة المكرمة: 1526
إندونيسيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 535
جدة - مكة المكرمة - القديم: 18
الطائف - مكة المكرمة: 56
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 558
الجنوب - مكة المكرمة: 147
الشرائع - مكة المكرمة: 998
الفلبين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 545
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 246
الجنوب - مكة المكرمة: 171
الشرائع - مكة المكرمة: 690
إثيوبيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 376
جدة - مكة المكرمة - القديم: 5
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 85
الجنوب - مكة المكرمة: 34
الشرائع - مكة المكرمة: 353
الكويت
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 233
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1
الطائف - مكة المكرمة: 86
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104
الجنوب - مكة المكرمة: 3
الشرائع - مكة المكرمة: 247
فلسطين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 411
جدة - مكة المكرمة - القديم: 13
الطائف - مكة المكرمة: 10
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 61
الجنوب - مكة المكرمة: 7
الشرائع - مكة المكرمة: 133
المغرب
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 174
جدة - مكة المكرمة - القديم: 5
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 164
الجنوب - مكة المكرمة: 27
الشرائع - مكة المكرمة: 202
تونس
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 138
جدة - مكة المكرمة - القديم: 6
الطائف - مكة المكرمة: 10
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 109
الجنوب - مكة المكرمة: 26
الشرائع - مكة المكرمة: 194
لبنان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 403
جدة - مكة المكرمة - القديم: 3
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 24
الجنوب - مكة المكرمة: 10
الشرائع - مكة المكرمة: 33
تركيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 39
جدة - مكة المكرمة - القديم: 12
الطائف - مكة المكرمة: 1
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 58
الجنوب - مكة المكرمة: 6
الشرائع - مكة المكرمة: 202
نيجيريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 121
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 14
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 67
الجنوب - مكة المكرمة: 30
الشرائع - مكة المكرمة: 70
ماليزيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 143
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 48
الجنوب - مكة المكرمة: 0
الشرائع - مكة المكرمة: 78
سريلانكا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 24
جدة - مكة المكرمة - القديم: 19
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 60
الجنوب - مكة المكرمة: 11
الشرائع - مكة المكرمة: 145
جنسيات أخرى
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1184
جدة - مكة المكرمة - القديم: 19
الطائف - مكة المكرمة: 118
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1043
الجنوب - مكة المكرمة: 104
الشرائع - مكة المكرمة: 1158
1437
مصر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 15466
جدة - مكة المكرمة - القديم: 177
الطائف - مكة المكرمة: 473
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5823
الجنوب - مكة المكرمة: 1808
الشرائع - مكة المكرمة: 11249
باكستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4086
جدة - مكة المكرمة - القديم: 144
الطائف - مكة المكرمة: 273
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3167
الجنوب - مكة المكرمة: 861
الشرائع - مكة المكرمة: 6058
الهند
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2475
جدة - مكة المكرمة - القديم: 46
الطائف - مكة المكرمة: 143
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3118
الجنوب - مكة المكرمة: 316
الشرائع - مكة المكرمة: 2348
اليمن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2561
جدة - مكة المكرمة - القديم: 29
الطائف - مكة المكرمة: 190
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 777
الجنوب - مكة المكرمة: 501
الشرائع - مكة المكرمة: 2749
السودان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1256
جدة - مكة المكرمة - القديم: 13
الطائف - مكة المكرمة: 87
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 837
الجنوب - مكة المكرمة: 289
الشرائع - مكة المكرمة: 1635
بنجلاديش
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 569
جدة - مكة المكرمة - القديم: 8
الطائف - مكة المكرمة: 106
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 977
الجنوب - مكة المكرمة: 276
الشرائع - مكة المكرمة: 1458
الأردن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1468
جدة - مكة المكرمة - القديم: 14
الطائف - مكة المكرمة: 46
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 658
الجنوب - مكة المكرمة: 61
الشرائع - مكة المكرمة: 959
سوريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 785
جدة - مكة المكرمة - القديم: 13
الطائف - مكة المكرمة: 60
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 234
الجنوب - مكة المكرمة: 83
الشرائع - مكة المكرمة: 692
إندونيسيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 445
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 10
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 289
الجنوب - مكة المكرمة: 204
الشرائع - مكة المكرمة: 799
الفلبين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 504
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 3
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 356
الجنوب - مكة المكرمة: 183
الشرائع - مكة المكرمة: 512
أمريكا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 572
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 63
الجنوب - مكة المكرمة: 12
الشرائع - مكة المكرمة: 72
المغرب
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 249
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 2
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 118
الجنوب - مكة المكرمة: 24
الشرائع - مكة المكرمة: 209
إثيوبيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 176
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 91
الجنوب - مكة المكرمة: 61
الشرائع - مكة المكرمة: 238
تونس
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 175
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 30
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 106
الجنوب - مكة المكرمة: 45
الشرائع - مكة المكرمة: 184
نيجيريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 143
جدة - مكة المكرمة - القديم: 175
الطائف - مكة المكرمة: 29
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 101
الجنوب - مكة المكرمة: 29
الشرائع - مكة المكرمة: 60
فلسطين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 196
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 28
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 35
الجنوب - مكة المكرمة: 7
الشرائع - مكة المكرمة: 154
ماليزيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 200
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 67
الجنوب - مكة المكرمة: 8
الشرائع - مكة المكرمة: 108
الكويت
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 155
جدة - مكة المكرمة - القديم: 4
الطائف - مكة المكرمة: 48
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 97
الجنوب - مكة المكرمة: 0
الشرائع - مكة المكرمة: 78
الإمارات
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 163
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 28
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 65
الجنوب - مكة المكرمة: 2
الشرائع - مكة المكرمة: 60
تركيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 71
جدة - مكة المكرمة - القديم: 26
الطائف - مكة المكرمة: 13
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 23
الجنوب - مكة المكرمة: 35
الشرائع - مكة المكرمة: 127
جنسيات أخرى
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1238
جدة - مكة المكرمة - القديم: 117
الطائف - مكة المكرمة: 1090
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 87
الجنوب - مكة المكرمة: 17
الشرائع - مكة المكرمة: 1330
1438
مصر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 16431
جدة - مكة المكرمة - القديم: 336
الطائف - مكة المكرمة: 483
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 5784
الجنوب - مكة المكرمة: 1895
الشرائع - مكة المكرمة: 11593
باكستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4625
جدة - مكة المكرمة - القديم: 162
الطائف - مكة المكرمة: 309
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2592
الجنوب - مكة المكرمة: 717
الشرائع - مكة المكرمة: 5238
الهند
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2824
جدة - مكة المكرمة - القديم: 73
الطائف - مكة المكرمة: 107
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3417
الجنوب - مكة المكرمة: 360
الشرائع - مكة المكرمة: 3800
اليمن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3781
جدة - مكة المكرمة - القديم: 37
الطائف - مكة المكرمة: 211
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 993
الجنوب - مكة المكرمة: 717
الشرائع - مكة المكرمة: 3114
الأردن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2089
جدة - مكة المكرمة - القديم: 12
الطائف - مكة المكرمة: 71
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 951
الجنوب - مكة المكرمة: 119
الشرائع - مكة المكرمة: 1609
السودان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1799
جدة - مكة المكرمة - القديم: 11
الطائف - مكة المكرمة: 88
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 779
الجنوب - مكة المكرمة: 256
الشرائع - مكة المكرمة: 1650
بنجلاديش
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 723
جدة - مكة المكرمة - القديم: 135
الطائف - مكة المكرمة: 98
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 750
الجنوب - مكة المكرمة: 325
الشرائع - مكة المكرمة: 1719
سوريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1248
جدة - مكة المكرمة - القديم: 5
الطائف - مكة المكرمة: 61
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 331
الجنوب - مكة المكرمة: 58
الشرائع - مكة المكرمة: 945
إندونيسيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1005
جدة - مكة المكرمة - القديم: 13
الطائف - مكة المكرمة: 25
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 204
الجنوب - مكة المكرمة: 93
الشرائع - مكة المكرمة: 984
الفلبين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 228
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 176
الجنوب - مكة المكرمة: 69
الشرائع - مكة المكرمة: 956
الإمارات
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 218
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 32
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 39
الجنوب - مكة المكرمة: 3
الشرائع - مكة المكرمة: 790
الكويت
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 564
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 72
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 42
الجنوب - مكة المكرمة: 6
الشرائع - مكة المكرمة: 139
المغرب
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 207
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1
الطائف - مكة المكرمة: 4
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 129
الجنوب - مكة المكرمة: 16
الشرائع - مكة المكرمة: 211
تونس
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 193
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 27
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 119
الجنوب - مكة المكرمة: 51
الشرائع - مكة المكرمة: 169
أمريكا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 357
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 3
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54
الجنوب - مكة المكرمة: 9
الشرائع - مكة المكرمة: 47
فلسطين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 220
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 12
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 83
الجنوب - مكة المكرمة: 8
الشرائع - مكة المكرمة: 136
نيجيريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 192
جدة - مكة المكرمة - القديم: 57
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 87
الجنوب - مكة المكرمة: 4
الشرائع - مكة المكرمة: 98
ماليزيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 253
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 104
الجنوب - مكة المكرمة: 2
الشرائع - مكة المكرمة: 56
إثيوبيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 69
جدة - مكة المكرمة - القديم: 5
الطائف - مكة المكرمة: 6
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 59
الجنوب - مكة المكرمة: 53
الشرائع - مكة المكرمة: 180
لبنان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 197
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 3
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26
الجنوب - مكة المكرمة: 88
الشرائع - مكة المكرمة: 32
جنسيات أخرى
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1296
جدة - مكة المكرمة - القديم: 15
الطائف - مكة المكرمة: 109
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1161
الجنوب - مكة المكرمة: 110
الشرائع - مكة المكرمة: 1596
1439
مصر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 18446
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1199
الطائف - مكة المكرمة: 444
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 6408
الجنوب - مكة المكرمة: 2534
الشرائع - مكة المكرمة: 15283
باكستان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4531
جدة - مكة المكرمة - القديم: 87
الطائف - مكة المكرمة: 277
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 2692
الجنوب - مكة المكرمة: 458
الشرائع - مكة المكرمة: 4793
الهند
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 3929
جدة - مكة المكرمة - القديم: 85
الطائف - مكة المكرمة: 120
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 3686
الجنوب - مكة المكرمة: 266
الشرائع - مكة المكرمة: 4233
اليمن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 4685
جدة - مكة المكرمة - القديم: 135
الطائف - مكة المكرمة: 228
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 1308
الجنوب - مكة المكرمة: 814
الشرائع - مكة المكرمة: 3653
السودان
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1764
جدة - مكة المكرمة - القديم: 78
الطائف - مكة المكرمة: 90
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 632
الجنوب - مكة المكرمة: 285
الشرائع - مكة المكرمة: 1720
الأردن
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 2474
جدة - مكة المكرمة - القديم: 25
الطائف - مكة المكرمة: 47
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 713
الجنوب - مكة المكرمة: 65
الشرائع - مكة المكرمة: 1124
بنجلاديش
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 821
جدة - مكة المكرمة - القديم: 88
الطائف - مكة المكرمة: 50
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 682
الجنوب - مكة المكرمة: 237
الشرائع - مكة المكرمة: 2509
سوريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1496
جدة - مكة المكرمة - القديم: 26
الطائف - مكة المكرمة: 41
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 322
الجنوب - مكة المكرمة: 33
الشرائع - مكة المكرمة: 947
إندونيسيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 821
جدة - مكة المكرمة - القديم: 61
الطائف - مكة المكرمة: 62
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 287
الجنوب - مكة المكرمة: 22
الشرائع - مكة المكرمة: 692
الكويت
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 478
جدة - مكة المكرمة - القديم: 3
الطائف - مكة المكرمة: 78
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 217
الجنوب - مكة المكرمة: 4
الشرائع - مكة المكرمة: 191
الفلبين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 210
جدة - مكة المكرمة - القديم: 1
الطائف - مكة المكرمة: 7
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 61
الجنوب - مكة المكرمة: 43
الشرائع - مكة المكرمة: 567
فلسطين
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 339
جدة - مكة المكرمة - القديم: 19
الطائف - مكة المكرمة: 10
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 74
الجنوب - مكة المكرمة: 10234
الشرائع - مكة المكرمة: 0
تونس
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 296
جدة - مكة المكرمة - القديم: 9
الطائف - مكة المكرمة: 1
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 82
الجنوب - مكة المكرمة: 64
الشرائع - مكة المكرمة: 197
المغرب
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 282
جدة - مكة المكرمة - القديم: 3
الطائف - مكة المكرمة: 6
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 86
الجنوب - مكة المكرمة: 19
الشرائع - مكة المكرمة: 227
نيجيريا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 234
جدة - مكة المكرمة - القديم: 83
الطائف - مكة المكرمة: 15
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 81
الجنوب - مكة المكرمة: 19
الشرائع - مكة المكرمة: 95
ماليزيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 393
جدة - مكة المكرمة - القديم: 2
الطائف - مكة المكرمة: 0
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 31
الجنوب - مكة المكرمة: 0
الشرائع - مكة المكرمة: 38
الإمارات
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 257
جدة - مكة المكرمة - القديم: 16
الطائف - مكة المكرمة: 39
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 54
الجنوب - مكة المكرمة: 4
الشرائع - مكة المكرمة: 64
إثيوبيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 85
جدة - مكة المكرمة - القديم: 6
الطائف - مكة المكرمة: 8
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 26
الجنوب - مكة المكرمة: 42
الشرائع - مكة المكرمة: 186
الجزائر
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 136
جدة - مكة المكرمة - القديم: 16
الطائف - مكة المكرمة: 5
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 68
الجنوب - مكة المكرمة: 10
الشرائع - مكة المكرمة: 76
تركيا
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 142
جدة - مكة المكرمة - القديم: 0
الطائف - مكة المكرمة: 14
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 55
الجنوب - مكة المكرمة: 37
الشرائع - مكة المكرمة: 60
جنسيات أخرى
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي): 1910
جدة - مكة المكرمة - القديم: 120
الطائف - مكة المكرمة: 103
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية): 705
الجنوب - مكة المكرمة: 107
الشرائع - مكة المكرمة: 1285
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.