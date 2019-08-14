إرشاد 211 ألف حاج تائه خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أرشدت جمعية الكشافة العربية السعودية 211107 حجاج تائهين من مختلف الجنسيات في الفترة من السابع من ذي الحجة الحالي حتى الـ 13 من الشهر نفسه، طبقا لإحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها الكشافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام.

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وأكد المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع اللذين وجدوهما من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ورئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

وكانت الجمعية جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية 2500 كشاف وجوال وقائد عملوا في 9 مراكز إرشاد بمشعر منى، و7 مراكز في مشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني.

أعمال الإرشاد شملت: