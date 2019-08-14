القيادة تهنئ الهند والكونغو وكوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند بذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ خادم الحرمين رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو بذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ خادم الحرمين رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن بذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وفي برقيات مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الهند بذكرى الاستقلال، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد رئيس كوريا بذكرى يوم التحرير، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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